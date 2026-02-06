健康網》出國防疫攻略！ 醫解析：東北亞防呼吸道、東南亞怕蚊媒

專家表示，旅行不必恐慌，一定要知道自己身在什麼風險裡，出發前先掌握目的地流行病，做好防備工作；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕農曆春節在即，不少民眾打算出國旅行，享受一年中最溫馨的年節假期，然而，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，國外最近有不少病毒正在流行，若事前不了解風險，忽略口罩洗手與預防措施，旅程中可能身心疲累，甚至變成「帶病回國」。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文歸納各國目前流行的病毒，提供民眾多加注意：

請繼續往下閱讀...

●東北亞

東北亞旅遊重點提醒，冬天防「呼吸道」，夏天防「腸病毒＋諾羅」，一定要戴好口罩、勤洗手，做好預防工作。

東北亞（如台灣、日本、韓國）最常遇到的是呼吸道病毒，包括流感、新冠與腺病毒，機場、大眾運輸等密閉空間是高風險場域。

腸胃道方面則以諾羅病毒為主，常見日本、韓國餐飲與團體旅遊常見。輪狀病毒是兒童腹瀉主因之一。

另有腸病毒、麻疹等可能透過旅遊輸入，東北中國、韓國、蒙古（接觸鼠類環境）也要注意漢他病毒等人畜共通感染。

●東南亞

東南亞旅遊重點提醒，防蚊≧防疫，也就是說「沒被咬」比「有沒有吃藥」，更重要。

東南亞（如泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、越南、菲律賓、柬埔寨等），最大特色是蚊媒病毒風險高，登革熱幾乎全年存在，屈公病病毒可能引發發燒與劇烈關節痛，茲卡病毒對孕婦尤其重要；日本腦炎病毒則在鄉村、長住或戶外活動者風險高，此外，也需留意A型肝炎、諾羅病毒等食源性與腸道感染，生食、街邊飲食是關鍵風險。

黃軒總結，旅行不必恐慌，但一定要知道自己身在什麼風險裡。記住3件事就好：去哪裡，先搞懂「那裡流行什麼」；口罩、洗手、防蚊，比補品更有用；回國2–21天發燒、腹瀉、關節痛，就醫一定要說明自己剛出去哪一個國家旅行剛回來，以利醫師做正確的處置。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法