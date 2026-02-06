南投醫院新院長陳明智上任 承諾提升醫療量能

衛福部南投醫院，今年通過重度級急救責任醫院評定。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕衛生福利部南投醫院前任院長洪弘昌醫師屆滿，院長職缺經衛福部公開徵選後，由陳明智醫師脫穎而出，接掌南投醫院院務，5日履新。陳明智院長畢業於高雄醫學大學醫學系，並取得亞洲大學健康產業管理學系碩士學位，具備一般外科、消化系外科、大腸直腸外科及內視鏡外科等專科醫師證照，臨床經驗豐富，且擁有多年偏鄉醫療服務與醫院經營管理經驗。

陳明智與南投醫院淵源深厚，首次服務部立醫院即任職於南投醫院外科，歷任外科主治醫師及外科主任；其後曾擔任衛福部恆春旅遊醫院副院長、旗山醫院副院長及新營醫院院長、旗山醫院院長。

請繼續往下閱讀...

陳明智表示，南投縣幅員遼闊，醫療資源相對不足，南投醫院今（2026）年通過重度級急救責任醫院評定，肩負急重症救護及偏鄉醫療的重要公醫使命，感謝歷任院長及全體同仁的努力，讓南投醫院持續穩健成長，未來將與全體同仁攜手努力，秉持「醫療品質、病人安全」持續提升急重症醫療量能、平衡偏鄉醫療資源、關懷弱勢族群，守護南投縣民的健康。

新任衛福部南投醫院院長陳明智醫師，擁有多年偏鄉醫療服務與醫院經營管理經驗。（南投醫院提供）

