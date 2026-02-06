自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》半夜頻尿只是攝護腺肥大？ 醫示警：「這器官」在求救

2026/02/06 20:51

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任提醒，頻繁夜尿有時未必是單一器官問題，而是心血管系統崩壞開始，下一個影響的可能就是心臟或大腦；情境照。（圖取自freepik）

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任提醒，頻繁夜尿有時未必是單一器官問題，而是心血管系統崩壞開始，下一個影響的可能就是心臟或大腦；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明晚餐不敢喝湯、睡前也不敢喝水，卻仍在半夜因頻尿醒來，這樣的夜尿情況讓不少人困擾。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，許多中年男性直覺以為這只是泌尿系統或攝護腺問題，提醒頻繁夜尿有時不一定是單一器官問題，而是心血管系統崩壞的第一張骨牌，下一個影響的可能就是心臟或大腦。

為什麼夜尿與心臟病是「難兄難弟」？

林軒任於臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文說明，身體可想像成是一座城市，心臟是發電廠，血管是供電網，腎臟與膀則是排水系統 。當身體出現代謝症候群，如三高、肥胖時，便會同時損害心臟與膀胱。

林軒任進一步解釋，內臟脂肪與高血糖引發的慢性發炎會刺激攝護腺異常增生，像擠壓閥一樣緊掐尿道，讓膀胱變得敏感、儲尿量下降。至於高血壓、高血脂則會讓血管壁堆滿油垢，而骨盆腔血管細小，往往會比心臟更早塞車；當膀胱血流不足、缺氧時，便會變得過度敏感或無力。也就是說，若骨盆腔的微血管已嚴重塞車，下一條塞住的可能就是心臟或大腦。

3招找回好心臟與好睡眠

想要改善夜尿，不能只靠止尿藥。林軒任強調，必須從全身血管保養做起，例如：1.減少精緻澱粉的攝取，降低胰島素阻抗，減少攝護腺發炎。2.建立規律有氧運動習慣，如快走、慢跑、騎車，有助修復血管彈性，從根源緩解膀胱的缺氧焦慮。3.建議睡前2-4小時限制飲水，如果有下肢水腫問題，下午可平躺抬腿20分鐘，讓水分先回流排出，避免半夜變成尿液。

林軒任並提醒，看診前記錄3天晚上的飲水與尿量，並檢查三高指標。如果夜間尿量極大，可能與心臟衰竭或睡眠呼吸中止症有關。下次半夜醒來，別再只怪攝護腺，正視身體警訊，積極控制代謝問題，保護的不只是睡眠，更是心臟的健康。

