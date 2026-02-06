自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》年節「藥」注意！ 食藥署點名5類人飲食宜忌口

2026/02/06 16:24

春節將屆，免不了大魚大肉，食藥署提醒，三高等患者應依不同疾病特性注意忌口的飲食，慢性病患者也應按時規律服藥。（資料照）

春節將屆，免不了大魚大肉，食藥署提醒，三高等患者應依不同疾病特性注意忌口的飲食，慢性病患者也應按時規律服藥。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕一年一度的熱鬧過年將至，在歡慶年節大啖美食之餘，對於有在服藥的朋友們，飲食上有什麼需要注意的嗎？春節連假或出遊期間，該如何準備常備藥與慢性病用藥，以避免服藥中斷？以下就讓食品藥物管理署來為您簡單介紹一些過年用藥的小知識，讓你開心健康過好年。

注意飲食忌口及藥品食品交互作用

過年期間總是免不了大魚大肉，有三高（高血糖、高血壓、高血脂）的病人，應依不同疾病特性注意忌口的飲食。例如：

高血壓病人：須避免攝取過多鹽。

糖尿病病人：應注意醣類的攝取。

高血脂病人：應儘量少吃肥肉及油脂等。

享受美食的同時，須留意均衡飲食，才能吃得開心又健康。

食物與藥品的交互作用也要注意，像是：

服用抗凝血劑病人：勿攝取過多含維生素K的食物，如長年菜、花椰菜等綠色蔬菜，以避免心血管疾病控制不佳。

胃食道逆流病人：可依醫師或藥師指示適度服用胃藥，但注意甜食的攝取應適量。

過年期間若有飲酒：須特別注意酒精可能影響疾病的控制，也可能與藥品產生交互作用（如解熱鎮痛藥品、鎮靜安眠藥品等），進而增加副作用或降低藥效。因此，建議飲酒前先諮詢醫師或藥師，確定是否適合飲酒。

連假服藥不中斷，健康過年有撇步

慢性病病人須長期規律服藥，才能有效控制病情，切勿因通宵熬夜而忘記按時服藥。外出旅遊時，要記得攜帶慢性病用藥，並可依需求向藥局諮詢購買暈車藥、感冒藥、蚊蟲藥膏等指示藥品，且遵循藥品說明書或藥師指示使用。此外，部分藥品可能影響駕車能力，服用後應特別留意，必要時避免駕車，以確保行車與旅途安全，讓旅程開心又安心。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1064期

