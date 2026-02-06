健康網》鼻涕變黃要服用抗生素嗎？ 醫師給出關鍵判斷點

專家表示，鼻涕顏色變黃代表的是發炎反應正在進行，而不是直接顯示細菌感染，使用抗生素不是單看鼻涕顏色；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾感冒時，隨著病況進程會發現，鼻涕從透明變黃色，這是否代表細菌感染，要開始服用抗生素嗎？桃園文新診所院長戴曉芙提醒，不一定，鼻涕顏色變黃代表的是，發炎反應正在進行，而不是直接顯示細菌感染。一旦症狀在5–7天後明顯加重，且合併臉痛、牙痛、頭痛或發燒，建議就醫進一步評估。

鼻涕為什麼會變黃？戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文分享，鼻涕變黃，主要和身體的免疫反應有關。當鼻腔或呼吸道發炎時，白血球會進入局部進行防禦，其中一部分會釋放含鐵的酵素，讓分泌物顏色轉為黃或偏綠。因此，鼻涕顏色變黃代表的是發炎反應正在進行，而不是直接顯示細菌感染。

請繼續往下閱讀...

黃鼻涕一定是細菌感染嗎？戴曉芙說明，答案是否定的，在感冒的過程中，黃鼻涕相當常見，多數情況下反映的是鼻腔發炎，而不是細菌造成的感染，即使是病毒感染，鼻涕顏色也可能變黃，但這本身並不構成使用抗生素的理由。換言之，黃鼻涕不等於需要抗生素治療。

醫破解抗生素迷思

民眾可能想知道，感冒階段進展到什麼時候才需要特別注意？戴曉芙提醒，當黃鼻涕同時出現以下情況時，才比較需要懷疑後續的細菌感染：症狀超過7–10天仍未改善；症狀在5–7天後反而明顯加重；合併明顯臉痛、牙痛、頭痛或發燒。這時會建議由醫師進一步評估。

戴曉芙強調，多數鼻部與上呼吸道感染的主要問題在於發炎反應，而不是細菌本身，由於抗生素對病毒無效，一旦過度使用反而可能增加副作用與抗藥性風險，因此，不建議一看到黃鼻涕就用抗生素。

戴曉芙總結，關於是否需要，與何時需要開始使用抗生素，應該依症狀變化與病程整體判斷，而非單看鼻涕顏色。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法