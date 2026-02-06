自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》中部發生禽流感 專家：感染人風險較低

2026/02/06 19:15

專家解析，經過高溫烹煮的雞蛋或禽肉雖不會有禽流感病毒感染人的風險，但傳統市場的雞蛋未經過水洗清潔，病毒可能存留在蛋殼表面而受到感染。示意圖。（圖取自freepik）

專家解析，經過高溫烹煮的雞蛋或禽肉雖不會有禽流感病毒感染人的風險，但傳統市場的雞蛋未經過水洗清潔，病毒可能存留在蛋殼表面而受到感染。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近日台灣連續出現兩起禽類養殖產業事件，引發民眾不安；台灣科技媒體中心邀請專家說明禽流感對人的影響。

台中市政府於1月28日公布台中市豐原區一處蛋雞場確診禽流感，該案場在1月10日就出現禽流感症狀，隨後大量雞隻死亡，期間仍繼續出售雞蛋至台中、苗栗與台北，引起民眾關注。衛生福利部長石崇良在1月30日表示，禽流感病毒直接透過物品傳給人的風險極低，禽肉與蛋應完全煮熟後再食用。

台灣科技媒體中心邀請國立中興大學微生物暨公共衛生學研究所教授、暨微生物基因體學程與醫學院健康一體中心主任趙黛瑜說明，台灣在近日爆發的禽流感疫情與全世界各國相同，都是以高病源禽流感病毒H5N1為主，目前感染人的風險仍低，發生大流行的機會不高。

趙黛瑜強調，從1997年在香港爆發H5N1的禽流感疫情後，此株病毒持續在全球的野鳥與家禽中擴散。從本人研究中發現，全球正經歷第三波的動物疫情。第一波是2003-2010年，這一波的疫情以H5N1為主，透過候鳥傳染給雞鴨；且因為此病毒對鴨群的致病力較低，因此鴨成為第一波疫情無聲的傳播者。第二波動物疫情則是2011-2019年， H5的亞系病毒與候鳥身上帶的各式禽流感病毒基因重組後，產生各種亞型與基因型。

在這一波的疫情中，雞隻成為病毒重要的重組宿主。推測可能是許多國家在田間的家禽場中，使用合法或非法的疫苗，造成雞感染後並不發病，使病毒在家禽身上重組後再傳回至野鳥。第三波疫情則進入地方性流行，此時病毒不斷外溢至其他的野生動物，或是其他肉食性與雜食性哺乳類動物，甚至是海中哺乳動物。因此可見許多野生動物如猛禽因捕食野鳥受到感染而死，以及海中哺乳類動物如海豹，海獅等因受到感染而大量死亡，堪稱野生動物的浩劫。更甚者在美國出現首次H5N1病毒感染牛與人的案例。

由於病毒外溢至哺乳動物的頻率增加，就有機會產生適應性的突變，造成感染人的風險增加，但病毒能否感染人類仍取決於病毒是否能有效利用人類上呼吸道細胞的表面受體，以及是否能有效地在細胞中複製，因此全世界都在密切的追蹤此病毒的變化。

經過高溫烹煮的雞蛋或禽肉雖不會有禽流感病毒感染人的風險，但傳統市場的雞蛋未經過水洗清潔，病毒可能存留在蛋殼表面而受到感染。同樣的，食用施打過非法疫苗的禽肉或蛋雖不致對人類有任何影響，但因非法疫苗的保護效果未經過評估，所以養禽業者若未加強禽舍的生物安全而使用非法疫苗，仍可能有大量家禽死亡而隨意棄置或掩埋，增加病毒在環境中散播的風險。同時，非法疫苗的保護力若不足，反而會增加禽流感病毒重組與突變的風險，而增加傳染人的機會。

