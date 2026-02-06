基隆長庚醫院院長吳俊德揮毫寫春聯 向醫護病友拜早年

基隆長庚醫院今（6日）舉辦新春揮毫活動，基隆長庚院長吳俊德（右二）、社服課長賴慶芳（右一）、圖左一為基隆長庚副院長李立夫。（基隆長庚醫院提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆長庚醫院今天（6日）在1樓大廳舉辦「馬躍迎春、健康同行」春聯揮毫活動，基隆長庚醫院院長吳俊德、副院長李立夫，透過現場揮毫，讓醫院展現濃厚年節氣息，為病友、家屬與醫護同仁提前送上新春祝福；現場眾多候診民眾與醫護人員駐足參與，在悠揚樂聲與墨香交織下，營造出兼具文化底蘊與人文關懷的節慶氛圍。

基隆長庚醫院邀請在地「響嚮音樂教室」發起的「響嚮箏樂團」帶來古箏表演，充滿層次與節奏感的旋律，讓音樂更貼近生活，也讓醫院大廳注入輕快愉悅的節慶氣氛。吳俊德、李立夫共同開筆，現場揮毫寫下「馬躍迎春」，筆力穩健，象徵新的一年昂首躍進、健康同行。而一幅幅象徵平安、健康、順遂與希望的春聯，贈送給現場民眾，讓祝福不僅停留在形式，更化為可以帶回家的祝福。

請繼續往下閱讀...

吳俊德表示，醫療不應只有冰冷的儀器與診療流程，更需要人文溫度與情感連結；醫院持續推動全人照護理念，除了提升醫療品質與專業服務外，也希望透過節慶文化活動，舒緩病友與家屬就醫時的緊張心情，為大家帶來正向能量與心理支持。現場參與活動的民眾方小姐分享，基隆長庚長期提供高品質醫療服務，讓在地居民十分安心，在春節之際將傳統年節文化帶進醫院，更讓人感受到被關懷與陪伴的溫度。

基隆長庚醫院今（6日）舉辦新春揮毫活動，圖為基隆長庚醫院院長吳俊德親筆揮毫。（基隆長庚醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法