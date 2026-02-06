自由電子報
健康 > 杏林動態

衛福部澎湖醫院「菊島守心鏈、急救一線牽」再度傳出捷報

2026/02/06 16:13

澎湖醫院心導管團隊，成為澎湖健康守護神。（澎湖醫院提供）

澎湖醫院心導管團隊，成為澎湖健康守護神。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕大陸冷氣團接連來襲，氣溫急速驟降，1位69歲黃姓男子，本身無過去病史，在馬公菜市場突發性驟然倒下，澎湖縣政府消防局趕抵現場，確認患者已OHCA，立即施予急救及建立呼吸通道，分別於到院途中實行2次電擊，後續轉送至衛福部澎湖醫院救治。

到院期間經部澎急診團隊初步搶救後，恢復生命徵象，但意識仍昏迷，執行電腦斷層檢查排除其他病況因子後，隨即執行相關送至心導管室進行手術檢查治療，經檢查出為急性心肌梗塞，影像顯示右冠狀動脈-後側支、左前降支-頭端，皆呈現完全阻塞。

此次介入手術在奇美醫院心臟血管內科醫師黃沛頡、澎湖醫院心臟內科主治醫師陳嗣堯共同帶領心導管團隊，成功順利打通心臟冠狀動脈，分別於阻塞處完成心臟支架置放，後續使心臟恢復冠狀動脈血流，術後送往加護病房治療，於治療期間考量病人可能倒下時有腦部缺氧受傷可能，加護病房胸腔內科藍丹青主任立即啟動低溫治療儀持續監控，幫助心跳突然停止的重症患者，減緩急救後腦損傷及缺氧性腦病變，提升存活率。

此次成功之舉，於澎湖縣消防局、部澎醫院與急診醫學科、心臟科及胸腔重症專科團隊共同努力合作下，成功將心肌梗塞病患從鬼門關前搶救回來，實現「菊島守心鏈，急救一線牽」。其次，澎湖醫院近期於執行動脈介入手術及術後照護，引進高階儀器設備與監測技術，治療照護上運用跨團隊跨院合作模式。

菊島守心鏈、急救一線牽，成功救回黃姓男子性命。（澎湖醫院提供）

菊島守心鏈、急救一線牽，成功救回黃姓男子性命。（澎湖醫院提供）

