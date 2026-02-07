自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

北市爆漢他病毒致死案 專家：溝鼠愛油性環境、提供防疫策略

2026/02/07 17:29

台北市爆發「安鼠之亂」，引發民眾不安，專家分析溝鼠喜歡油性環境，呼籲家戶清掃，收好食物，可用消毒水潑灑受汙染的環境，30分鐘再清潔。（資料照）

台北市爆發「安鼠之亂」，引發民眾不安，專家分析溝鼠喜歡油性環境，呼籲家戶清掃，收好食物，可用消毒水潑灑受汙染的環境，30分鐘再清潔。（資料照）

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北市大安區70多歲老翁因受到漢他病毒感染，發病僅8天、不幸在1月13日離世，是台灣25年來首例漢他死亡案例，近期又陸續發生市區、捷運等地被目擊有老鼠竄跑，「安鼠之亂」引發民眾不安，專家分析溝鼠喜愛油性環境，建議居家可用消毒水清潔受污染環境，並收好食物飼料，讓老鼠沒得吃也沒地方住，自然不會停留家中。

面對近期漢他病毒議題，台灣科技媒體中心邀請台灣大學公共衛生學院環境與職業健康科學研究所所長暨副院長蔡坤憲，說明漢他病毒的傳播與防疫策略。

蔡坤憲表示，漢他病毒一直都存在台灣，目前主要存在於部份溝鼠族群，傳播途徑是老鼠的排泄物或分泌物，包括糞便、尿液、唾液以及其污染之塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，也因此在過年大掃除時，常出現人類意外被感染發病的案例。

蔡坤憲指出，國內有進行全島的漢他病毒疫鼠調查，都會區有記錄到疫鼠的分布，而溝鼠喜歡油性環境，如餐飲業附近的水溝，而溝鼠可沿水管移動，並鑽過隙縫或孔洞進入室內，提醒民眾要特別留意居家環境是否有溝鼠可以入侵的路徑，大掃除清理時應戴上口罩防止吸入粉塵，也要記得先以稀釋漂白水（100c.c.市售漂白水加1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒水作用30分鐘後再行清理。

過去政府曾推動「滅鼠週」，民眾可向里長領取老鼠藥來投藥，但後續發現其他動物因捕食吃到老鼠藥的老鼠而死亡，所以取消。蔡坤憲表示，目前防鼠措施主要是推廣民眾的居家環境管理，可遵循3不要點：「不讓牠來、不要讓牠吃、不要讓牠住」，平時收好食物和飼料、做好廚餘管理，定期整理居家環境，清潔許久未動的家具或儲藏空間，讓老鼠沒得吃也沒地方住，老鼠自然不會停留家中。

