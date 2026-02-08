限制級
健康網》預防靜脈曲張 醫：吃對更有效
〔健康頻道／綜合報導〕若時常長時間站立走動，確實憂心靜脈曲張爬上小腿。台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在臉書粉專「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」表示，防範靜脈曲張的日常保養，就從「吃對」開始。靜脈曲張的保養，不只靠外在支撐，飲食選擇，就是每天都在進行的內在調整。
維生素 C 與 生物類黃酮：幫助維持血管結構穩定，提升韌性
推薦食物：
●芭樂、奇異果、草莓、柑橘、木瓜
●藍莓、櫻桃、葡萄
●黑巧克力（70%↑）
●蕎麥、蘆筍（含芸香素）
Omega-3 與天然辛香料：協助維持血液流動的平衡狀態
推薦食物：
●鮭魚、鯖魚、秋刀魚
●橄欖油、核桃、奇亞籽、亞麻仁油
●大蒜、薑、洋蔥
鉀離子 與 膳食纖維：幫助調整體內水分平衡，減少下肢壓力
推薦食物：
●香蕉、酪梨、菠菜、空心菜、小番茄
●燕麥、糙米、海藻、新鮮蔬菜
抗氧化輔助，維生素 E：支持末梢循環與抗氧化需求
推薦食物：
●杏仁、葵瓜子、榛果、酪梨
日常飲食提醒
少鹽：避免水分滯留
多喝水：維持血液流動性
少油少糖：降低身體負擔
楊智鈞表示，飲食屬於日常保養的一環，若已出現明顯血管凸起、疼痛、皮膚色素改變等情況，建議由心臟血管外科醫師進行專業評估。
