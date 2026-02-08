自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》預防靜脈曲張 醫：吃對更有效

2026/02/08 08:30

心臟外科醫師楊智鈞建議，可攝取含有維生素C與生物類黃酮的食材，以預防靜脈曲張。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

心臟外科醫師楊智鈞建議，可攝取含有維生素C與生物類黃酮的食材，以預防靜脈曲張。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕若時常長時間站立走動，確實憂心靜脈曲張爬上小腿。台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在臉書粉專「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」表示，防範靜脈曲張的日常保養，就從「吃對」開始。靜脈曲張的保養，不只靠外在支撐，飲食選擇，就是每天都在進行的內在調整。

維生素 C 與 生物類黃酮：幫助維持血管結構穩定，提升韌性

推薦食物：

●芭樂、奇異果、草莓、柑橘、木瓜

●藍莓、櫻桃、葡萄

●黑巧克力（70%↑）

●蕎麥、蘆筍（含芸香素）

Omega-3 與天然辛香料：協助維持血液流動的平衡狀態

推薦食物：

●鮭魚、鯖魚、秋刀魚

●橄欖油、核桃、奇亞籽、亞麻仁油

●大蒜、薑、洋蔥

鉀離子 與 膳食纖維：幫助調整體內水分平衡，減少下肢壓力

推薦食物：

●香蕉、酪梨、菠菜、空心菜、小番茄

●燕麥、糙米、海藻、新鮮蔬菜

抗氧化輔助，維生素 E：支持末梢循環與抗氧化需求

推薦食物：

●杏仁、葵瓜子、榛果、酪梨

日常飲食提醒

少鹽：避免水分滯留

多喝水：維持血液流動性

少油少糖：降低身體負擔

楊智鈞表示，飲食屬於日常保養的一環，若已出現明顯血管凸起、疼痛、皮膚色素改變等情況，建議由心臟血管外科醫師進行專業評估。

