健康網》不必逼具俊曄走出來 醫談「可持續的深情」

〔健康頻道／綜合報導〕韓國節目《名人生老病死的秘密》透露大S嫁給具俊曄時，健康狀況不佳，吃不下也沒什麼力氣活動，幾乎是靠著具俊曄細心照護、下廚補養，慢慢恢復。高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞指出，對具俊曄而言，他失去的不只是伴侶，更像是失去一段「把愛落實在日常照顧」的生活結構。

很多人都在問：「怎麼讓他走出來」，王紹丞直言，「倒不如改成，怎麼讓他走得下去」。他表示，正向心理學有一句很重要的提醒，復原不是把痛抹掉，而是讓痛不再主宰全部人生。他提供2個層面作法，有助於具俊曄收起悲傷、回歸人群：

●先穩住生理，再整理心理：

1.睡眠與食慾的重建：長期哀傷常伴隨失眠、胃口差、體重下降、免疫力變差。這時候的治療不是「叫你想開」，而是把身體拉回基本盤，從固定作息、日照與活動量；必要時短期用藥協助睡眠與焦慮，避免身體耗竭讓情緒更失控。

2.辨識是否進入「複雜性悲傷」或重鬱狀態：如果出現長期強烈自責、明顯功能崩解、對生活完全失去興趣，或反覆出現「不想活」的念頭，就需要更完整的評估與介入。

3.悲傷治療的核心：治療不是逼人放下，而是陪他把「關係」從外在形式，慢慢搬進內在，讓愛變成一種可攜帶的力量，而不是只能在墓前才能呼吸的氧氣。

●把深情導向「可持續的愛」：

1.允許兩種情緒同時存在：想念與繼續生活不衝突。正向心理學談「心理彈性」，也就是「我可以很痛，但我也可以吃飯、睡覺、工作、跟朋友說話」。把人生切回多軌道，而不是單線道。

2.用「優勢」而不是「硬撐」：深情的人常有高度忠誠、責任感、照顧能力。重點是把這些優勢重新安放，例如把下廚從「只為她」慢慢變成「也照顧自己與家人」；把每天的儀式改為每週固定時段，讓哀悼有位置、但不霸佔全部。

3.練習感恩不是否認悲傷：感恩練習不是「謝謝你離開」，而是「謝謝你曾經來過」每天寫下3件關於這段關係的具體好（一次擁抱、一句話、一個共同完成的小事），讓記憶不只剩病痛與失去，也保留溫暖與光。

4.建立「支持網」而非「旁觀網」：親友最常踩雷的是一直勸「你要放下」。更好的陪伴是，常在一起吃一餐、陪散步、固定時間問候、協助處理生活瑣事。讓他知道，他不需要用痛苦來證明愛。

