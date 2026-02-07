自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》不必逼具俊曄走出來 醫談「可持續的深情」

2026/02/07 23:57

健康網》不必逼具俊曄走出來 醫談「可持續的深情」

大S的老公具俊曄的深情毋庸置疑，但高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞指出，親友不要一味勸他放下，有時陪伴才有助於他走出來。（取自Threads）

〔健康頻道／綜合報導〕韓國節目《名人生老病死的秘密》透露大S嫁給具俊曄時，健康狀況不佳，吃不下也沒什麼力氣活動，幾乎是靠著具俊曄細心照護、下廚補養，慢慢恢復。高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞指出，對具俊曄而言，他失去的不只是伴侶，更像是失去一段「把愛落實在日常照顧」的生活結構。

很多人都在問：「怎麼讓他走出來」，王紹丞直言，「倒不如改成，怎麼讓他走得下去」。他表示，正向心理學有一句很重要的提醒，復原不是把痛抹掉，而是讓痛不再主宰全部人生。他提供2個層面作法，有助於具俊曄收起悲傷、回歸人群：

●先穩住生理，再整理心理：

1.睡眠與食慾的重建：長期哀傷常伴隨失眠、胃口差、體重下降、免疫力變差。這時候的治療不是「叫你想開」，而是把身體拉回基本盤，從固定作息、日照與活動量；必要時短期用藥協助睡眠與焦慮，避免身體耗竭讓情緒更失控。

2.辨識是否進入「複雜性悲傷」或重鬱狀態：如果出現長期強烈自責、明顯功能崩解、對生活完全失去興趣，或反覆出現「不想活」的念頭，就需要更完整的評估與介入。

3.悲傷治療的核心：治療不是逼人放下，而是陪他把「關係」從外在形式，慢慢搬進內在，讓愛變成一種可攜帶的力量，而不是只能在墓前才能呼吸的氧氣。

●把深情導向「可持續的愛」：

1.允許兩種情緒同時存在：想念與繼續生活不衝突。正向心理學談「心理彈性」，也就是「我可以很痛，但我也可以吃飯、睡覺、工作、跟朋友說話」。把人生切回多軌道，而不是單線道。

2.用「優勢」而不是「硬撐」：深情的人常有高度忠誠、責任感、照顧能力。重點是把這些優勢重新安放，例如把下廚從「只為她」慢慢變成「也照顧自己與家人」；把每天的儀式改為每週固定時段，讓哀悼有位置、但不霸佔全部。

3.練習感恩不是否認悲傷：感恩練習不是「謝謝你離開」，而是「謝謝你曾經來過」每天寫下3件關於這段關係的具體好（一次擁抱、一句話、一個共同完成的小事），讓記憶不只剩病痛與失去，也保留溫暖與光。

4.建立「支持網」而非「旁觀網」：親友最常踩雷的是一直勸「你要放下」。更好的陪伴是，常在一起吃一餐、陪散步、固定時間問候、協助處理生活瑣事。讓他知道，他不需要用痛苦來證明愛。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中