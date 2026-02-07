自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》春天養肝怎麼吃？ 營養師點名4種最傷肝食物要少碰

2026/02/07 21:32

好食課營養師張宜樺表示，保護肝臟應多攝取鮭魚等9大食材，也要避免果糖飲料等地雷，減少脂肪肝發生風險；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕立春一到，不少人開始談論春天養肝正是時候。不過，肝臟其實全年無休，好食課營養師張宜樺（Lexie）也表示，保護肝臟不只是春天才要做的事，日常飲食除應多攝取鮭魚、堅果、莓果等9大食材有助護肝外，尤其提醒4種傷肝食物應避免，才能減少肝臟發炎、脂肪肝的健康風險。

9大護肝好食物，幫肝臟減壓

春天護肝怎麼吃最正確？張宜樺於臉書專頁「好食課」發文，特別整理出以下9大食物，建議日常飲食可多攝取，有助遠離脂肪肝：

鮭魚：富含ω-3脂肪酸，能幫助抗發炎、減少肝臟脂肪堆積，遠離脂肪肝。

十字花科蔬菜：如青花菜、高麗菜、白蘿蔔等，含有槲皮素、蘿蔔硫素，幫助抗氧化、提升肝解毒能力。

堅果：含有維生素E和好油脂，研究發現能降低非酒精性脂肪肝風險。

莓果：如藍莓、覆盆子等，富含花青素，能幫助抗氧化、預防肝纖維化。

葡萄：含白藜蘆醇，研究顯示能抗氧化、降低氧化損傷。

葡萄柚：雖無直接證據顯示可預防肝病，但內含柚皮素、柚皮苷，可抗發炎、保護肝細胞。

番茄：茄紅素能降低脂肪肝、肝纖維化風險，給肝多一層保護。

綠茶：富含兒茶素具抗氧化特性，可降低肝臟脂肪堆積，降低其他肝疾病風險。

薑黃：薑黃素能減緩肝纖維化，降低肝硬化風險。

4大傷肝地雷，吃多反而拖累肝臟

此張宜樺也列出以下4大傷肝食物，提醒應少吃，減少肝臟受傷：

高鹽食物：吃太多鹽會傷肝細胞，也會提高非酒精性脂肪肝風險。

酒精飲品：酒精代謝主要由肝執行，代謝後生成的乙醛會直接對肝臟造成損傷，且酒精代謝時，也會影響其他營養素代謝，造成脂肪肝。

高脂飲食：吃太多油脂會讓脂肪囤積在肝臟，促進肝臟發炎。

果糖飲料：果糖代謝會增加肝臟脂肪生成，容易導致脂肪肝，建議含糖飲料應少喝。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

