健康 > 名人健康事

健康網》女神級白髮不染崇尚自然 醫讚同：植物染也未必安全

2026/02/07 20:04

女神級藝人葉蒨文（左圖）、葉童紛紛展現她們的白髮。皮膚科醫師盧俊瑋提出呼籲，號稱天然的染髮劑未必比一般合成染髮劑更安全，尤其針對亞洲人染燙髮的健康風險，仍需謹慎評估。（合成照）

〔健康頻道／綜合報導〕藝人葉蒨文、葉童紛紛展現她們的白髮，不僅個人不在乎，還與她們的另一半，攜手以「真面貌」見人。春節腳步近了，又到修容時刻，美容、美髮院進入旺季。皮膚科醫師盧俊瑋提出呼籲，號稱天然的染髮劑未必比一般合成染髮劑更安全，尤其針對亞洲人染燙髮的健康風險，仍需謹慎評估。

葉蒨文、葉童都曾是「女神」級人物，還有舒淇早在2017年就不再隱瞞自己長出白髮，有時老公馮德倫也會參一角「我的白髮更多！」絲毫不在乎老去的模樣；今年64歲的葉蒨文氣場更大，完全不遮白髮，還與林子祥以「真面目」在香港開起演唱會，社群稱此族群為「白髮和解族」。

如今台灣正式進入超高齡社會，全台65歲以上有467萬3155人，占全人口的兩成。染髮市場很大，這幾年也有不少髮廊看中商機，喊出半養生染髮建議─與白髮共存，利用挑染、漂染手法，讓銀髮族在「白髮共存」下，做專業染髮，不過，美髮師指出，自然捲的人並不鼓勵做挑染，髮質會受損。至於漂染也要審慎評估。

再來不上髮廊、美容院的族群，自行購買染髮劑。盧俊瑋指出，植物性染髮劑雖然不含常見的合成致敏物（如PPD），但仍可能引起接觸性皮膚炎，部分成分（如lawsone）亦有潛在毒性，且過敏反應在亞洲人群並非罕見。合成染髮劑（特別是含PPD）在亞洲人群中是主要過敏原，約7%有陽性反應，且僅以PPD篩檢不足，需注意其他成分如p-methylaminophenol、o-aminophenol等。

盧俊瑋表示，無論天然或合成染髮劑，均可能造成頭皮刺激、過敏性接觸性皮膚炎、頭髮結構損傷，長期健康風險（如癌症）尚未有明確結論，但部分族群（如有皮膚病史者）可能更易受影響。新型低毒性染髮技術（如melanin-mimetic dyes、PPD衍生物）有潛力降低健康風險，但臨床安全性仍需更多研究。

尤其，春節腳步近了，愛美人之常情，盧俊瑋提醒，若染、燙髮出現了嚴重頭皮紅腫、水泡、臉部、眼睛或嘴唇腫脹、呼吸困難（可能是嚴重過敏反應）及異常大量掉髮。請盡速就醫、治療。

