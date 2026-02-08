自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》結石釀血尿！醫：4習慣養大結石

2026/02/08 13:07

泌尿科醫師白彞維提醒，即使冬季仍要多喝水，防範結石生長。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

泌尿科醫師白彞維提醒，即使冬季仍要多喝水，防範結石生長。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人在冬季容易忘記喝水，或是需要開長途車，怕頻繁有尿意，而不敢多喝水。維尚泌尿科醫師白彞維在臉書專頁「Chill健康診療室-白彞維泌尿科醫師」表示，很多人以為冬天比較不會流汗，所以不需要喝那麼多水。但結石最愛的就是突然忘記它的狀態。

白彞維提出案例：有個無痛血尿的阿伯來就醫，雖然他沒覺得痛，但「血尿」對我們來講就是個警訊！果然，腎臟超音波檢查後，發現一個大結石在輸尿管招手，立刻安排轉診做碎石術。

你可能會想，冬天為什麼更容易突然發作？白彞維解釋。結石的關鍵不只是你今天吃了什麼食物，而是尿變濃了，可是你沒發現。尿變濃，代表尿中的鈣、草酸、尿酸等濃度上升，更容易達到「過飽和」，使得結晶沉澱更快。

哪些飲食習慣最容易養大結石？白彞維說明，以下是門診最常見、也最值得優先調整的幾個：

重鹹、重口味（火鍋湯、加工食品、沾醬）冬天的最愛：高鈉會讓尿中鈣排出增加，等於把「會結晶的原料」往尿裡送。

火鍋湯一碗接一碗：火鍋湯常見就是鈉含量高及高普林；加上你可能會同時大量吃肉、沾醬、配飲料，而冬天又少喝水的情況下，讓尿液變得更濃。

含糖飲料當水（手搖飲、汽水、果汁）：一方面「補不出尿量」，一方面高糖份、果糖與風險上升有關聯。再次強調：手搖飲和果汁不能取代白開水。

長期高動物性蛋白（愛吃大量肉品和內臟類）：動物性蛋白與結石風險增加有關，特別是尿酸結石或尿液偏酸的人更要小心。

如何讓自己不常踩雷？白彞維說明可觀察的狀況。

看尿液顏色深淺：顏色太深時要注意補水了，呈現淡黃色較理想。

固定時間喝水：例如︰起床一杯、每餐前幾口、出門到回家各一杯。

吃火鍋原則：湯「嚐味道就好」；搭配辛香料代替沾醬（葱、蒜、香菜、蘿蔔泥等）。

飲料原則：白開水才是主角，可適量加入檸檬片增加風味。

AUA（美國泌尿科醫學會）腎結石指引：建議結石患者的飲水量要喝到讓每日尿量至少達到 2.5 L，用意是降低尿中會結晶的物質濃度。

什麼狀況該就醫了？白彞維表示，發燒畏寒、嘔吐到喝不下水、尿量明顯變少、尿不出來、痛到止痛藥壓不住、明顯血尿等。

