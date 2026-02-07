健康網》戒酒陳宗彥就破例這次… 醫揭「這種腦出血」致死率最高

從政壇轉至體育界的前行政院長發言人陳宗彥日前因腦溢血緊急送醫。台北榮總神經外科醫師許秉權指出，腦動脈瘤多好發在4、50歲以上成人，動脈瘤產生出血其致死率及致殘率卻非常高。（取自陳宗彥臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕前行政院發言人陳宗彥因嚴重腦溢血，情況不是太樂觀，台北馬偕醫院昨（6）又緊急開刀，疑似顱底動脈瘤破裂，術後昏迷指數僅有3，情況非常不樂觀，轉院也有困難。台北榮總神經外科醫師許秉權指出，腦動脈瘤多好發在4、50歲以上成人，動脈瘤產生出血其致死率及致殘率卻非常高，可以說幾乎是所有腦溢血疾病裡最嚴重的一種。

台北榮總神經醫學中心神經血管科腦中風暨腦血管疾病中心衛教資料指出，腦動脈瘤是腦部血管疾病裡常見的一種，與抽煙、喝酒、作息不正常、壓力、血壓不規則控制有關。

尾牙、家聚高峰期勿再勸酒 以防憾事發生

據了解，陳宗彥當晚參加友人尾牙餐敘，他向來滴酒不沾，常以「茶」代酒，但那天餐敘的氣氛超high，席間酒類眾多，他在氣氛感染下，破例喝了些酒，眾人在酒興上頭之際，又轉移陣地聚會起來。當晚他飲酒又熬夜，回到下榻飯店，頭痛欲裂，請求飯店緊急叫救護車。

沒想到，向來不碰酒的陳宗彥，在那一晚在酒精、情緒高亢的情況下，發生腦溢血憾事，令人不勝唏噓。台北市聯醫一般內科專任主治醫師姜冠宇在臉書上發文分享，在酒酣耳熱之際，爆高的血壓，對於高危險群是非常危險。

台北榮總神經醫學中心神經血管科腦中風暨腦血管疾病中心表示，動脈瘤一旦破裂出血，約有3分之1的病患到院前或到院後立即死亡；約3分之1呈重度昏迷及嚴重失能狀況，最後還是有可能死亡；只有3分之1患者能維持相對穩定清醒，可以立即接受治療。

動脈瘤出血臨床上據病患症狀、意識及失能狀況分為5級，前3級屬相對穩定預後較佳之程度，後兩級症狀最嚴重預後也最差。動脈瘤破裂會造成所謂蛛膜下腔出血，典型症狀是此生從未經歷過如此嚴重之爆炸性頭痛，有時也會伴隨頸部僵硬疼痛,類似腦膜炎症狀。約40%患者在動脈瘤破裂前一週即會經歷這種典型頭痛，如有警覺即早就醫檢查，可以挽救大出血之不幸。

動脈瘤即使順利手術鉗夾或拴塞阻塞，約在出血後第3天開始，病患腦血管會因血塊刺激產生收縮，即所謂血管痙攣。痙攣最嚴重之高峰發生在第7至第10天左右，一旦收縮厲害造成血液腦灌流不足，便會有中風症狀，輕則嗜睡、無力或失語等神經功能障礙，重則昏迷不醒或腦腫脹死亡。因此動脈瘤破裂後初始穩定病患卻死亡之頭號兩大殺手就是再出血及血管痙攣。

