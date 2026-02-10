健康網》春節假期超養生？醫：3種舒適習慣會傷害肌膚

放鬆過度、吃太多精緻食物，恐讓妳膚色發黃、痘痘暴增、氣色變差。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕春節假期本該是身心修復的好時機，但不少人年後卻發現膚色發黃、痘痘暴增、氣色變差。中華民國美容醫學醫學會常務理事、皮膚科醫師宋奉宜提醒：問題往往不在假期本身，而在於那些看似享受、實則傷身的「假性舒適」習慣。

「預防勝於治療。真正的保養不在於擦了什麼，而是能否避開傷害皮膚的行為。」宋奉宜醫師強調，透過顯微照相的長期皮膚健檢，能清楚觀察皮膚的微細趨勢，避免短期愉悅換來長期風險。

請繼續往下閱讀...

假性舒適 1：甜食與精緻澱粉，讓皮膚變「焦糖臉」

過年吃得越豐盛，膚況越差，這與體內的糖化反應（Glycation）密切相關。宋奉宜形容，攝取過多糖分會形成糖化終產物（AGEs），就像焦糖淋在新鮮水果上，最終將其轉變成乾硬的蜜餞。糖化反應會攻擊肌膚的膠原蛋白與角質蛋白，導致皮膚失去彈性、色澤發黃，形成暗沉的「焦糖臉」。

同時，年節常見的炸物與加工零食會提高體內發炎反應，刺激皮脂腺分泌。如果你的天然乳化膜（皮脂膜）並不健康，出油增加就會造成堵塞的粉刺暴衝。這些現象不只是皮膚的抗議，更是身體整體的發炎警訊。

假性舒適 2：過度保養，親手毀掉皮膚屏障

為了拜年、上鏡好看，許多人會在節前密集保養，如狂敷面膜、疊擦多種精華液，甚至進行刺激性強的美容療程。宋奉宜醫師指出，這種「求好心切」往往忽略了皮膚的生理承受性。

生理學的核心永遠是「可承受劑量」。所有保養效果與刺激風險都與攝入劑量有關。頻繁使用強效產品或進行強制滲透的美容處置（如藻針），若設定劑量不當，就會在受傷的皮膚上疊加刺激，引發「慢性累積性刺激性皮膚炎」。

保養應回歸理性，保持「溫和清潔、準確保濕、確實避曬」的核心。給予皮膚準確的滲入與自我修復時間；透過顯微影像觀察皮膚紋理與膚色變化，就能依據生理節奏，找出真正適合的保養方案。

假性舒適 3：熬夜滑手機，偷走肌膚修復黃金期

窩在沙發追劇看似放鬆，實則是在「慢性傷膚」。螢幕藍光會抑制褪黑激素分泌，打亂生理時鐘。褪黑激素是夜間自我修復的關鍵，一旦分泌不足，身體就無法啟動自癒功能，皮膚的「自我乳化」機制也會受損。這會導致老廢角質堆積，使開工時膚色蠟黃、黑眼圈加深。

最新研究指出，市售抗藍光產品的保護效果可能不如預期。宋奉宜醫師建議與其迷信防具，不如在睡前一小時放下手機，讓身體進入深度睡眠。休息充足能有效降低發炎指標，讓皮膚恢復自然光澤。

2026 膳食指導的穩膚趨勢：回歸「原型」與「精準」

根據最新的2026美國營養學會膳食指南，維持健康與透亮美肌關鍵在於「原型、精準」。

飲食回歸「原型」：優先選擇原型食物的豆類、魚類與蛋類。越看得出食物原貌，越能降低氧化壓力，減輕肌膚負擔。

保養講求「精準」：停止高加工食品，同時停止盲目堆疊。只要每週一次透過固定光源與角度自我紀錄，以皮膚健檢方式觀察皮膚顯微紋理的真實變化，就能夠用證據做決策，確保每個保養都精準有效。

真正的美肌，來自清醒的選擇

宋奉宜提醒，有效的健康與保養從來不是「多做什麼」，而是「準確給予」並停止傷害。遠離假性舒適，配合持續的監測比對，從飲食、保養與睡眠三面向精準調整，你就能在開工那天，帶著健康穩定的肌膚重新出發！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法