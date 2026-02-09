健康網》美容服務「藻針」、「種鑽」夯 專家提注意事項

不少人嘗試近期爆紅的「藻針」、「種鑽」服務，卻感到肌膚不適。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近年「藻針」與來自韓國的「種鑽」美容措施因強調速效而盛行，卻導致許多愛美者出現皮膚泛紅與慢性發炎。中華國民美容醫學會美容醫學小組召集委員、資深護理師郭貞君提醒，這類物理性換膚若操作不當會破壞皮膚屏障。她解析速效美容的潛在風險，提供專業的皮膚自癒與保養建議，協助民眾重建皮膚健康防線。

追求速效的美容陷阱：社群網友泛紅求助

在民眾追求「水光肌」與「瓷娃娃」般膚質的愛美風潮下，市面上出現許多標榜快速透亮的美容措施。擁有多年皮膚照顧護理經驗的郭貞君護理師指出：近年社群平台上頻繁出現網友求助，表示在進行「藻針」或「種鑽」等美容措施後，皮膚陷入長達數月甚至一年的反覆發炎與乾癢，每逢秋冬冷風吹襲便刺痛難耐。

速效美容真相

許多民眾受廣告吸引，認為「藻針」或「種鑽」是天然且速效的換膚選擇，但從護理與科學的角度來看，這些行為的本質是透過物理方式製造微小傷口，強行提升保養成分滲透：

藻針：利用海綿骨針直接刺入皮膚角質層。

種鑽：以粗糙的微晶體在臉部磨出細小傷口。

郭貞君表示，雖然破壞屏障能放大美容效果，但風險與滲入劑量成正比。一旦皮膚天然的皮脂膜與角質層防線被強行破壞，不僅活性成分可能滲入過量，產品中的防腐劑、香精等輔料也會一併趁虛而入，引發急性組織發炎（紅、腫、熱、痛）或累積性的刺激性皮膚炎。

為什麼「臉紅」總是不會好？

許多民眾在這類美容結束數月後，依然覺得臉部乾紅，甚至自認為是酒糟肌。郭貞君提醒，這往往是皮膚屏障失控後的慢性發炎。正常的皮膚具有緩衝能力，但受損後的皮膚面對溫度變化、冷風刺激或情緒波動時，微血管無法迅速恢復正常收縮，進而導致長期泛紅。若不積極處理，甚至可能變成類似酒糟肌或脂漏性問題皮膚的長期困擾。

科學保養的四個步驟

為維護大眾的皮膚健康，郭貞君建議在考慮這類美容時，應遵循「先健檢，後行動」原則：

1. 落實美容前健檢：不應只靠肉眼判斷，應透過顯微皮膚鏡檢查角質紋路是否健康（如飽滿的菱格狀），並建立檔案進行長期追蹤，確認皮膚是在恢復而非萎縮。

2. 受損後立即停止：若皮膚已出現不適，應立即暫停所有酸類、美白產品及強效清潔等產品，改用清水洗臉，給予皮膚修護的空間。

3. 記錄與比對：詳細記錄泛紅的觸發因子（如冷氣、熱飲），每1-2週觀察皮膚紋路與光澤的變化。

4. 正確的助力：在專業醫療人員指導下使用安全且具鎖水功能的保濕產品，輔助皮膚自癒力。

護理師的叮嚀：健康才是美的基礎

郭貞君強調，健康與安全才是皮膚美麗的根基。在現代證據醫學的時代，民眾不應拿皮膚當作盲目實驗的場域。唯有建立個人皮膚健檢檔案，透過科學數據掌握真實膚況，才能在變美的道路上走得長遠，避免因追求速效留下毀容的遺憾。

