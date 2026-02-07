健康網》冷氣團來襲 醫：溫差大須小心

交通部中央氣象署預報，週六（7日）寒流南下，各地天氣轉冷並有降雨情形，將明顯感到寒意；示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕中央氣象署發生低溫特報，在今（7）日起受到大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷且日夜溫差較大；你可能覺得前幾天好像還出太陽，很暖和，現在卻又突然變冷。據報導，氣象專家表示，今日寒流南下，入夜會更加寒冷，局部地區可能出現10度以下低溫。北台灣可能下探8度，8日到9日仍是寒冷的天氣。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean 」提醒，溫差變化大對身體健康影響甚鉅，特別是自律神經的影響巨大。不論是從溫暖被窩起來，或是低溫戶外進入高溫暖氣房。

黃軒談到，「早上輻射冷凍」、「中午快速回溫」，這往往是「溫差變化」對健康的危害甚鉅；很多人以為只是早晚冷、撐一下就好。但在臨床現場，我們最怕的，從來不是單純的「低溫」，而是短時間內，產生最大溫差。

黃軒表示，對身體來說，溫差不是天氣問題，而是一場突如其來的生理突襲戰。 溫差在考驗你的「自律神經」：你從溫暖的被窩爬起來、走進冰冷的浴室、或是從寒冷戶外衝進暖氣房，這些瞬間，身體會發生什麼事？不是你感覺到的冷，而是你來不及感覺到的改變：交感神經瞬間暴衝、血管急速收縮、血壓短時間飆升、心臟負荷突然加重。這些反應，本來是為了「保命」，但在某些人身上，卻變成壓垮系統的最後一根稻草。

溫差VS心血管事件風險

大型研究和統合分析顯示，日溫差（DTR）增加與心血管事件風險呈現統計學上顯著但相對溫和的關聯。

●一項統合分析發現，日溫差每增加1°C，心血管住院風險增加約0.7%。

●台灣研究也發現：當日溫差超過8.5°C（夏季）或11°C（冬季）時，心血管急診和住院病例分別增加5–36%和9–20%（每增加1°C）。

●瑞典的全國性研究顯示，溫度上升變化（相對於前7天平均溫度）與心肌梗塞住院風險增加相關: 每增加1°C，心肌梗塞風險增加0.9%，ST段上升型心肌梗塞（STEMI）增加1.4%。

溫差 VS 中風風險

關於中風風險，病例交叉研究發現，當日間溫度突然上升超過6°C時，缺血性中風風險增加超過一倍，而日間溫度突然下降超過14°C時，出血性中風風險同樣增加超過一倍。另一篇研究顯示，溫度變化每增加1°C（0-1天暴露），缺血性中風發生率，也會增加4.1%。

黃軒表示，心臟和腦最怕三件事：血流突然變慢或變急、血管瞬間收縮、血壓快速震盪。研究發現，氣溫短時間下降或劇烈波動，與以下事件明顯相關：心肌梗塞、心律不整、腦中風、猝死。而且，不是只有老人、不是一定有慢性病。急重症裡，「前一天還好好的」這句話，這是我在冬天最常聽見。

黃軒特別強調「洗澡」是溫差最集中的「高風險時刻」。很多冬天的悲劇，都發生在「浴室」。流程通常是：冷空氣→血管收縮→一進熱水→血管瞬間擴張→血壓劇烈波動→心腦供血失衡→你還沒來得及喊救命，身體已經先「斷線」。

哪些人對溫差特別敏感？

其實，你不需要，一定是重病患者，你只要符合以下任一點，就要提高警覺：高血壓（即使吃藥控制中）、心血管病史、糖尿病、抽菸、長期熬夜、壓力大、最近身體「怪怪的」但說不上來。

黃軒提醒，研究顯示：溫差 >10°C 時、收縮壓可短時間上升 5–15 mmHg，對高血壓患者而言，這已經足以誘發中風或心肌梗塞。

真正的保暖 不只是穿多

很多人問：「醫師，我衣服已經穿很多了，為什麼還出事？」因為重點不是「多」，而是你得降低溫差衝擊：起床前，先在被窩坐 1–2 分鐘；浴室先預熱，再進去洗；洗澡水溫「溫熱就好」，不要燙；出門前加外套，不要直接衝冷風；頭、脖子、腳，三個地方一定要顧。你是在幫自律神經「爭取反應時間」。

黃軒強調，「氣溫剛回升的時候，不是冷死人的，是溫差會逼死人的」如果你最近覺得：特別累、心悸、頭暈、胸口怪怪的。請不要用一句「可能只是前幾天冷或今天早上冷」帶過。

