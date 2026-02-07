健康網》諾羅害你上吐下瀉 醫談染疫後飲食指南

諾羅傳染力很強，嘔吐物周邊、馬桶與門把，這些常接觸的地方都要處理乾淨。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期諾羅病毒疫情升溫中，也許你也正上吐下瀉而坐立難安。消化內科醫師舒敬軒在臉書粉專「舒敬軒醫師 胃腸肝膽科 - 宜蘭仁宏診所、羅東博愛醫院」表示，冬天聚餐多，若腸胃不舒服還來得很急，持續嘔吐、高燒不退，家裡開始一個接一個中獎，那很可能就是諾羅病毒。

​舒敬軒表示，諾羅病毒感染引起之症狀，主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛。脫水狀況尤需注意：出現口乾舌燥、尿量明顯變少；頭暈、精神越來越差，就代表身體正在缺水，千萬不可硬撐，建議就醫評估。

舒敬軒提醒，諾羅傳染力很強。如選擇在家中照顧，要特別注意清潔。嘔吐物周邊、馬桶與門把，這些常接觸的地方都要處理乾淨。餐具、毛巾也盡量分開使用，減少家人輪流中標。

​最後舒敬軒提出諾羅患者的「飲食指南」：水分小口補、分次慢慢補；搭配電解質補充；飲食先清淡、少量，等嘔吐緩和再慢慢恢復。

衛福部疾管署表示，諾羅病毒的潛伏期，一般為10至50小時；感染引起之症狀主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛。一般而言，年紀較小的幼童嘔吐症狀較明顯。症狀通常會持續1至3天，之後就會逐漸痊癒。

