降血脂藥背黑鍋！《刺胳針》逾12萬人研究揭副作用真相

最新大型研究指出斯他汀（statins）類藥物仿單上列出的66項潛在副作用中，有高達62項其實與藥物無直接關聯。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕降血脂藥吃了會傷腦、傷肝，還可能睡不好？很多被怪到藥身上的不舒服，其實未必跟藥有關！國際頂尖醫學期刊「刺胳針（The Lancet）」今（6日）發表來自牛津大學的一項大型研究，指出斯他汀（statins）類藥物仿單上列出的66項潛在副作用中，有高達62項其實與藥物無直接關聯，真正具明確因果關係的僅有4項，且發生率相當低，研究結果引發醫界高度關注，被視為是破解長年副作用迷思、協助病人安心用藥的重要科學證據。

斯他汀類藥物是臨床上最常用的降血脂藥，不過仿單上密密麻麻的副作用，讓很多病人光看就不敢吃。這項研究由英國牛津大學（University of Oxford）主導的「膽固醇治療試驗合作聯盟（CTT）」進行，整合19項大型隨機、雙盲臨床試驗，分析超過12萬名受試者、追蹤中位數4.5年的資料，比較斯他汀與安慰劑的不良反應發生率。

結果顯示，過去常被歸因於斯他汀的認知受損、憂鬱、睡眠障礙等62項症狀，其發生率與安慰劑組相當；真正可能與藥物相關的，僅包括「肝轉氨酶異常、其他肝功能檢查異常、尿液成分改變、水腫」4項，且風險增加幅度有限，每年約每1000人增加3至9人，多數未達需要臨床處置的程度。

研究團隊指出，斯他汀在預防心血管疾病上的保護效益，遠高於這些罕見且多屬輕微的不良反應，現行藥物仿單上的副作用警語，反而可能讓醫師與患者高估風險、影響治療決策，建議依最新科學證據重新檢視藥品標示內容。

台灣科技媒體中心彙整國內外專家意見指出，這項大型隨機試驗與個別病人資料分析，有助釐清斯他汀長期以來的安全性爭議，但用藥仍應以病人為中心，由醫師依據證據進行個別化評估，患者若出現不適或新症狀，應先與醫師討論，而非自行停藥或調整劑量。

新光醫院心血管中心教授暨研發長常敏之指出，錯誤的副作用資訊常使患者自行停藥，反而提高心肌梗塞與中風風險，臨床與監管單位應依據最新證據修訂藥物標示，避免不必要的恐懼影響有效的心血管預防。

台北醫學大學名譽教授、台北心臟醫學研究中心暨附設醫院心臟內科主治醫師陳肇文則提醒，因第三期臨床試驗以療效為主、副作用數據蒐集有限，且主要受試者為歐美白人，未必能完全代表亞洲族群，建議未來仍需針對亞洲人進行前瞻性研究，釐清副作用與劑量及個體差異的關聯，臨床上也不宜僅憑單一研究就全面調整治療指引。

