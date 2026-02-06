美研究開發奈米材料 可清除癌細胞且不損傷健康組織

有研究開發出1種雙效奈米材料，它可利用癌細胞自身的化學反應來摧毀腫瘤，同時不損傷健康細胞。（擷自Shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕 美國1項研究開發出1種雙效奈米材料，它可利用癌細胞自身的化學反應來摧毀腫瘤，同時不損傷健康細胞。此研究發表在《先進功能材料》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國奧勒岡州立大學的研究團隊開發出的新型奈米材料，能激活癌細胞內部的2種化學反應，透過氧化壓力摧毀癌細胞，同時最大程度地保護健康組織。

請繼續往下閱讀...

此研究建立在化學動力療法（CDT）的基礎上，CDT是1種利用腫瘤內部特殊的化學環境的新興癌症治療策略。癌細胞通常存在於比正常組織更酸性的環境中，且含有更高濃度的過氧化氫，這些條件都可用於標靶治療。

傳統的CDT依賴這些腫瘤特有的環境來產生羥自由基（hydroxyl radicals）。這些高活性分子由氧和氫組成，並帶有1個未配對電子，它們透過氧化脂質、蛋白質和DNA 等重要成分來損傷細胞。

近年來CDT療法拓展概念，還能生成單線態氧（singlet oxygen），即另一種活性氧。單線態氧只有1個電子自旋態，在細胞內具有極強的反應活性。

研究團隊表示，現有的CDT療法仍存在侷限性，只能有效生成羥自由基或單線態氧，而無法同時生成兩者，且通常缺乏足夠的催化活性來維持活性氧的穩定生成。因此臨床前研究往往只顯示部分腫瘤消退，無法獲得持久治療效果。

為了解決此問題，研究團隊開發出1種新型CDT奈米製劑，即鐵基金屬有機框架（MOF），它能夠產生羥自由基或單線態氧，從而實現更有效的治療，且具有卓越的催化效率。

研究團隊表示，當他們向攜帶人類乳腺癌細胞的小鼠系統性地注射奈米製劑時，它能有效地在腫瘤中積聚，大量產生活性氧，並在沒有不良反應的情況下徹底清除癌細胞。

研究團隊指出，小鼠體內腫瘤完全消退，並長期預防復發，且沒有發現任何全身毒性。

研究團隊補充，在進行人體實驗之前，還要評估該療法對多種癌症類型的療效，包括侵襲性胰腺癌，以證明其對不同惡性腫瘤的廣泛適用性。

