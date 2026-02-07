健康網》清爽早餐爆糖容易餓？ 營養師列常見5大陷阱

營養師彭逸珊指出，明明吃了早餐，卻又很快餓，問題常常不是吃不飽而是吃錯，如水果沙拉等看似清爽，但澱粉、蛋白質卻不足；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕早上趕著上班、上學，早餐很多人只求快速方便、感覺健康即可。一杯牛奶、一碗穀物脆片，或是一杯蔬果汁就解決一餐，卻不到中午肚子就開始餓。營養師彭逸珊指出，明明吃了早餐，卻又很快餓，甚至忍不住想吃零食，問題常常不是早餐吃不飽，而是吃錯，尤其常見5種早餐地雷，看似清爽健康，其實含糖高，也易讓血糖失控。

彭逸珊於臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文表示，早餐吃完容易餓，問題往往不在於吃得不夠，而是早餐組合含糖多、蛋白質少、飽足感不足，並提出以下5種看似清爽養生，卻容易讓血糖起伏、撐不久的早餐內容，建議選擇時應避開。

地雷1：穀物脆片搭配鮮奶

這款早餐組合容易攝取過多糖，因為穀物脆片多半含糖量高，建議選擇無糖、高纖款，或以水果優格取代。

地雷2：綜合蔬果汁

這款早餐雖然富含膳食纖維與植化素，但缺乏優質蛋白質，建議可搭配堅果、水煮蛋或優格，補充好油與蛋白質。

地雷3：抹醬吐司、貝果

抹醬通常高油、高糖，且缺乏優質蛋白質，也是血糖飆升組合。建議可用酪梨取代抹醬或奶油，並搭配水煮蛋或無糖豆漿補充蛋白質。

地雷4：168斷食直接不吃早餐

若要執行斷食，建議維持早餐、午餐進食，將原本的晚餐或消夜列入斷食時間，減脂效果會更好。

地雷5：水果沙拉

水果沙拉雖然清爽、也能補充膳食纖維，但澱粉、蛋白質不足。建議搭配無糖豆漿、蛋或堅果，補充蛋白質與油脂，營養較完整。

