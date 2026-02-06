自由電子報
健康 > 杏林動態

全台血庫拉警報！ 平均庫存僅5.1天 O型血最缺

2026/02/06 11:56

全台血庫告急，平均庫存僅5.1天，O型血只剩4.3天最吃緊。（資料照）

全台血庫告急，平均庫存僅5.1天，O型血只剩4.3天最吃緊。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕全台血庫拉警報，目前全台平均血液庫存量僅5.1天，已低於安全水位，其中O型血最為吃緊，只剩4.3天，部分地區甚至跌破4天，處於「急缺」狀態，恐影響醫院日常醫療與緊急救治用血。

依血液安全標準，安全庫存量須維持7至10天，4至7天為偏低，4天以下即為急缺。根據血液基金會統計，目前全台除了O型血短缺，A型庫存僅5.4天、B型5.8天、AB 型6.5天，整體血庫全面偏低。

進一步觀察各地血庫情況，台北捐血中心庫存僅剩4天，其中O型只剩3.3天、B型4天，供應壓力最為吃緊；新竹中心庫存約7天；台中中心平均4.3天，O型同樣急缺；高雄中心庫存則約5.9天。

台北捐血中心指出，目前大台北地區各血型庫存天數分別為AB型6.4天、A型4.6天、B型4天、O型3.3天，整體供應相當吃緊，若庫存持續下滑，恐影響醫院日常手術、慢性病治療及突發事故的緊急用血需求。

台北捐血中心表示，血庫吃緊與農曆春節將至有關，近期民眾出遊、聚會行程變多，加上天氣忽冷忽熱，不少人感冒或身體不適，捐血的人明顯變少，但醫院的用血需求不但沒有因假期減少，反而持續增加，導致血液供需出現明顯落差。

捐血中心也呼籲，符合捐血資格的民眾，請把握春節前的時間踴躍挽袖捐血，每一袋血液都是病人延續希望的重要力量，讓更多病人能安心過好年。民眾可就近前往雙北及基隆地區各捐血定點或捐血車參與捐血，相關捐血地點與活動資訊，可至台北捐血中心官方網站或臉書粉絲團查詢。

