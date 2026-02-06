苗栗為恭醫院初一至初三春節門診，除夕下午加開門診。圖為院長李文源在院內揮毫寫春聯贈送民眾。（院方提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕為期9天的農曆春節連假即將來臨，不過近日天氣多變，民眾過年之餘也要注意健康。苗栗縣頭份市為恭醫院原規劃初一至初三開設春節門診，院方今（6）天表示，為因應民眾可能需求，除夕下午將加開門診，且春節門診皆有類流感（感冒）特別門診。

為恭醫院表示，除夕上午維持正常門診，除夕下午加開的門診內、外科皆有；初一與初二上、下午為內科門診；初三上、下午則提供內科與外科門診服務，且春節期間門診皆有類流感（感冒）特別門診服務，院方也提供急診、住院及必要醫療服務正常運轉。

另外，為恭醫院院長李文源今天在院內揮毫寫春聯免費贈送民眾，傳遞滿滿新春祝福與關懷給來院就醫的鄉親與家屬，維持他在中國醫藥大學附設醫院服務時習慣。李文源也提醒，春節將至，民眾務必注意保暖與作息，關心自身與家人的健康狀況。

