健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

注意！冷氣團今日來襲 低溫恐釀心肌梗塞、中風 3招保命

2026/02/06 11:20

冷氣來襲，民眾應做好保暖措施；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

冷氣來襲，民眾應做好保暖措施；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕大陸冷氣團今（6日）來襲，氣溫明顯下降，低溫可能增加心血管疾病風險。國民健康署署長沈靜芬提醒，低溫環境下血管容易因冷熱交替頻繁收縮，導致血壓上升，增加心肌梗塞及中風的發生機率，民眾應從日常生活細節做好保暖與安全防護，降低健康風險。

沈靜芬指出，不少民眾以為「待在室內就安全」，但家中不同空間仍存在溫差，特別是浴室、廁所等場所，若未留意保暖，瞬間溫差同樣可能引發心血管意外。

國健署呼籲民眾把握以下3大重點，平安度過冷氣團來襲的低溫時期。

●適應溫差再移動

進出室內外或不同空間時，建議稍作停留，讓身體逐漸適應溫差再行動。例如洗澡前先讓身體回暖，洗完澡後務必在浴室內擦乾身體、穿好衣物，再開門離開，避免突然暴露在低溫環境中，造成血管急遽收縮。

●起床牢記「慢、熱、起、穿、行」

長者及三高族群起床時，應先在被窩中輕微活動四肢（慢），讓身體暖和（熱），再慢慢坐起（起），穿上保暖衣物（穿），確認站穩後再開始行走（行）。夜間起床如廁時，也應加穿外套，避免心臟受到寒氣刺激。

●居家取暖不燙傷

糖尿病患者及長者因末梢神經感覺較遲鈍，較不易察覺燙傷風險，使用暖暖包或電熱毯時，應避免直接接觸皮膚，以免發生「低溫燙傷」而不自覺。

國健署提醒，若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等疑似心臟病症狀，或出現中風徵兆，如無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作，請勿自行開車，應立即撥打119求助，並記下發作時間，把握黃金治療時機。

若無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作），小心是中風，應趕快就醫。（國健署提供）

若無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作），小心是中風，應趕快就醫。（國健署提供）

即使待在室內，但家中不同空間仍存在溫差，特別是浴室、廁所等場所，要注意保暖；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

即使待在室內，但家中不同空間仍存在溫差，特別是浴室、廁所等場所，要注意保暖；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

