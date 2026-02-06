自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

春節吃年菜避免變胖 營養師授「紅綠燈分類＋211餐盤」過年放心吃

2026/02/06 10:22

春節吃年菜避免變胖，營養師傳授「紅綠燈分類＋211餐盤」訣竅過年放心吃。（大千醫院提供）

春節吃年菜避免變胖，營養師傳授「紅綠燈分類＋211餐盤」訣竅過年放心吃。（大千醫院提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕農曆春節將至，年夜飯桌上少不了應景佳餚，但連日大魚大肉，容易讓身體吃不消。大千綜合醫院營養師陳怡姍提醒，年菜普遍存在油脂、鈉含量偏高、蔬菜攝取不足的問題，她也分享「紅綠燈分級」食物搭配「211餐盤法」，民眾過年也能吃得滿足、不必擔心體重失控。

陳怡姍指出，綠燈食物可優先選擇，包括蒸煮地瓜、玉米等原型澱粉，長年菜、清炒時蔬等蔬菜類，以及清蒸魚、白斬雞（去皮）等優質蛋白質，能兼顧營養與負擔較低。

黃燈食物建議適量攝取，如炒飯、蘿蔔糕、滷豬腳的瘦肉部位、油煎料理等，可嘗鮮但要留意份量。

紅燈食物則應淺嚐即止，像是炸年糕、油飯、香腸、臘肉等加工肉品，或東坡肉、糖醋料理、含糖飲料等，建議分食或減少頻率，避免熱量一次爆表。

陳怡姍也建議民眾準備「個人餐盤」，實際落實「211餐盤法」：餐盤的一半放蔬菜（2份），四分之一放優質蛋白質（1份），四分之一放澱粉（1份）。即使是地瓜、玉米等原型澱粉，也應控制在餐盤的四分之一內。

陳怡姍也提供「減害吃法」，例如炸物去皮、去麵衣，加工肉品去肥挑瘦，濃湯可撈掉浮油只吃配料，零食分裝小碟，含糖飲料可加冰塊或氣泡水稀釋。她也提醒，每吃一口重口味料理，就搭配兩口蔬菜，利用膳食纖維降低油膩感。

民眾春節也不要忘記喝水，陳怡姍建議每日飲水量可依「體重（公斤）×30至40毫升」計算，並搭配飯後散步等輕度活動，維持基本代謝。

春節吃年菜避免變胖，營養師傳授「紅綠燈分類＋211餐盤」訣竅過年放心吃。（大千醫院提供）

春節吃年菜避免變胖，營養師傳授「紅綠燈分類＋211餐盤」訣竅過年放心吃。（大千醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中