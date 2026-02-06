自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

美研究證實 新冠疫情衝擊癌症存活率 大腸直腸癌、胰臟癌影響最鉅

2026/02/06 09:52

最新研究證實，在COVID-19疫情期間確診的癌症患者，其短期存活率確實低於疫情前的水準，其中以大腸直腸癌、攝護腺癌與胰臟癌的差異最為顯著。（法新社檔案照）

最新研究證實，在COVID-19疫情期間確診的癌症患者，其短期存活率確實低於疫情前的水準，其中以大腸直腸癌、攝護腺癌與胰臟癌的差異最為顯著。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕COVID-19（2019冠狀病毒病）疫情爆發初期，公共衛生專家曾擔憂，醫療體系的混亂將導致癌症診斷與治療延誤，進而犧牲無數生命。一項最新發布的研究證實這項憂慮，指出在疫情期間確診的癌症患者，其短期存活率確實低於疫情前的水準，其中以大腸直腸癌、攝護腺癌與胰臟癌的差異最為顯著。

美聯社報導，這項美國政府資助的研究成果，5日發表在權威醫學期刊「美國醫學會腫瘤學期刊」（JAMA Oncology），被視為首份評估疫情相關干擾對癌症患者短期存活率影響的報告。

研究團隊分析美國國家癌症登記資料，鎖定在2020年至2021年間首次確診為惡性腫瘤的患者，並將其與2015年至2019年間確診的患者進行比較。數據顯示，在2020與2021年這2年裡，共有超過100萬人被診斷出罹患癌症，其中約14萬4000人在確診後1年內過世。

研究發現，無論是早期發現還是晚期才確診，2020年至2021年確診患者的「1年存活率」，均低於疫情前的患者。為了精準釐清醫療體系崩壞造成的影響，研究人員特別過濾掉主要死因為感染COVID-19的案例，以觀察是否有其他因素介入。

研究報告主要作者、肯塔基大學（University of Kentucky）醫療數據分析專家布魯斯（Todd Burus）指出，雖然研究無法絕對斷定導致存活率下降的單一原因，但「醫療體系的服務中斷可能是一個關鍵因素」。

回顧2020年疫情最嚴峻時期，醫院與醫師不堪重負，迫使許多民眾延後常規的癌症篩檢，如大腸鏡檢查、乳房攝影及肺部掃描等。布魯斯指出，多年來有效壓低癌症死亡率的預防、診斷與治療措施並未消失，但疫情造成的混亂可能改變患者取得醫療服務的管道，也可能改變人們獲得治療的速度。

值得注意的是，此前的研究曾顯示，美國整體的癌症死亡率，在疫情期間仍持續下降，而且晚期診斷的比例並未出現劇烈波動。這與新研究發現的「短期存活率惡化」似乎存在矛盾。

對此，北美中央癌症登記協會（North American Association of Central Cancer Registries）研究員雪曼（Recinda Sherman）解釋，這份新研究的重要性，在於它首度記錄與疫情相關、特定原因的存活率變化。她強調：「我們越了解COVID-19造成的衝擊，就越能為下一次大流行做好準備。」

研究團隊進一步分析發現，在所有癌症類別中，大腸直腸癌、攝護腺癌與胰臟癌患者，在疫情期間與疫情前的存活率差異最為驚人，顯示這些特定癌別的患者，在醫療資源排擠效應下，受到的衝擊最為劇烈。

