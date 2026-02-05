走路不能同時想事情？醫師揭密「無法一心二用」恐增失智風險

基因醫師張家銘說，若一個人無法在步行時「一心兩用」，代表其前額葉整合能力有可能已經開始衰退。示意圖。（擷自freepik）

〔即時新聞／綜合報導〕許多人認為走路時無法分心想事情，只是年紀大了、反應變慢的自然現象，但基因醫師張家銘示警，這極可能是大腦整合能力下降的早期警訊。大腦老化的真實指標，並非僅看記憶力，而是隱藏在日常的走路習慣中。

基因醫師張家銘在臉書PO文說，判斷一個人的大腦是否健康，關鍵不再於生理年齡，而是在於其「雙重任務步行能力」（Dual-task gait）的退化程度，他也以「能否於步行時，同時想事情」為題指出，若一個人在走路時講電話會不自覺停下腳步，代表其前額葉整合能力有可能已經開始衰退。

張醫師解釋，走路看似是自動化的簡單動作，但若要「一邊走、一邊想」，則是一種高度大腦整合任務，這過程需要大腦的「前額葉」、「小腦」、「基底核」與「感覺運動皮質」之間同步運作，才能同時維持身體平衡並處理認知負荷，而若一個人無法達成這種「一心兩用」的狀態，未來幾年內出現「跌倒」、「注意力退化」及「執行功能下降」的機率也將大幅上升。

大腦退化並非一蹴而就，張醫師列舉了生活中常被誤認為「正常老化」的警訊，有「長輩走路講電話時，腳步會不自覺停下來。」、「一邊走路一邊回訊息，容易走歪或撞到東西。」、「過馬路時若旁邊有人講話，判斷力會變慢。」等。

對此，張醫師也分享了簡易的自我測試，幫助民眾判斷自身大腦整合能力的健康狀況：

在一條安全的步道上行走，同時口中倒數7的倍數（例如：100、93、86、79......），若過程順暢，代表大腦整合能力優良；而如果感到非常吃力，甚至必須停下腳步才能計算，則需注意前額葉的整合能力可能正在下降。

假如測試結果出現異常，張醫生也建議，可以做以下幾種生活訓練，讓大腦「先放鬆、再挑戰、最後才修復」：

用自然走路當底盤。每天戶外步行四十分鐘，保持呼吸穩定，不求快，讓自律神經穩定、壓力荷爾蒙皮質醇可以回到正常水平。

刻意加入雙重任務。走路時嘗試「倒數數字、背歌詞、記路牌」，讓前額葉、小腦與感覺運動皮質重新整合，啟動腦源性神經滋養因子與突觸可塑性。

定期做任務型運動。體驗「體感遊戲或虛擬實境訓練」，每週兩到三次，讓大腦同時處理視覺、動作與決策，訓練神經效率。

用營養支持神經修復。適量補充「蛋白質」、「omega-3脂肪酸」、「維生素D」、「鎂」與「維生素B群」，是突觸重建與神經傳導的基本原料。

張醫師總結，真正的抗老，並非僅追求記憶力不減，而是維持處理生活多工的能力，只要大腦還能「一邊走、一邊想」，就代表它仍在學習與更新，透過運動、認知型訓練和營養補充，才能有效修復大腦，並降低未來失智的風險。

