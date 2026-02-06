健康網》豬油怎麼吃最健康？ 營養師點名3類人不能天天吃

營養師曾建銘提醒，豬油並非人人都適合天天吃，這是因為其飽和脂肪酸含量高，若天天攝取，恐導致壞膽固醇上升，增加心血管疾病風險。（圖擷取自曾建銘臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕最近網路上流傳「植物油不健康，要吃回豬油才對」的說法，引發不少討論。對此，營養師曾建銘提醒，豬油並非人人都適合天天吃，尤其3類人更要留意。這是因為豬油雖具有耐高溫、穩定性高且香氣十足的優點，但其飽和脂肪酸含量高達40%，若天天攝取，恐導致壞膽固醇（LDL）上升，增加心血管疾病風險。他也強調，沒有一種油是完美的，依料理方式輪替使用，才是較健康的選擇。

豬油耐高溫又穩定 大火快炒最搭

吃豬油才健康？曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，豬油具有耐高溫、發煙點高的優點，因此，適合大火快炒、煎炸，比較不容易產生有害油煙；穩定性高也不易氧化變質，加上具有獨特的香氣，料理炒青菜、拌飯更美味。

飽和脂肪酸過高 3族群別天天吃

不過，曾建銘也提及，豬油的隱憂在於「飽和脂肪酸」。豬油的飽和脂肪約佔40%，而橄欖油僅有約15%，差距頗大。若長期攝取過多飽和脂肪，容易導致壞膽固醇（LDL，低密度膽固醇） 上升，進而增加心血管疾病風險。尤其年長者、三高族群或體重控制者，真的不能天天吃、餐餐吃。

料理方式不同輪替用最健康

曾建銘強調，沒有一種油是完美的，最好的方式是「輪替使用」。依照烹調方式選油。例如：大火炒炸可以用豬油、酪梨油，但須控制攝取頻率。涼拌或低溫料理，可挑選橄欖油、亞麻仁油。並提醒，不管是什麼油，熱量都是1g等於9大卡，記得掌握總量控制，則吃多了一樣會胖。

