自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》豬油怎麼吃最健康？ 營養師點名3類人不能天天吃

2026/02/06 11:22

營養師曾建銘提醒，豬油並非人人都適合天天吃，這是因為其飽和脂肪酸含量高，若天天攝取，恐導致壞膽固醇上升，增加心血管疾病風險。（圖擷取自曾建銘臉書）

營養師曾建銘提醒，豬油並非人人都適合天天吃，這是因為其飽和脂肪酸含量高，若天天攝取，恐導致壞膽固醇上升，增加心血管疾病風險。（圖擷取自曾建銘臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕最近網路上流傳「植物油不健康，要吃回豬油才對」的說法，引發不少討論。對此，營養師曾建銘提醒，豬油並非人人都適合天天吃，尤其3類人更要留意。這是因為豬油雖具有耐高溫、穩定性高且香氣十足的優點，但其飽和脂肪酸含量高達40%，若天天攝取，恐導致壞膽固醇（LDL）上升，增加心血管疾病風險。他也強調，沒有一種油是完美的，依料理方式輪替使用，才是較健康的選擇。

豬油耐高溫又穩定 大火快炒最搭

吃豬油才健康？曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，豬油具有耐高溫、發煙點高的優點，因此，適合大火快炒、煎炸，比較不容易產生有害油煙；穩定性高也不易氧化變質，加上具有獨特的香氣，料理炒青菜、拌飯更美味。

飽和脂肪酸過高 3族群別天天吃

不過，曾建銘也提及，豬油的隱憂在於「飽和脂肪酸」。豬油的飽和脂肪約佔40%，而橄欖油僅有約15%，差距頗大。若長期攝取過多飽和脂肪，容易導致壞膽固醇（LDL，低密度膽固醇） 上升，進而增加心血管疾病風險。尤其年長者、三高族群或體重控制者，真的不能天天吃、餐餐吃。

料理方式不同輪替用最健康

曾建銘強調，沒有一種油是完美的，最好的方式是「輪替使用」。依照烹調方式選油。例如：大火炒炸可以用豬油、酪梨油，但須控制攝取頻率。涼拌或低溫料理，可挑選橄欖油、亞麻仁油。並提醒，不管是什麼油，熱量都是1g等於9大卡，記得掌握總量控制，則吃多了一樣會胖。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中