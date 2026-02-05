健康網》王必勝瘦身有成 年減16公斤！認識糖化血色素與血壓

前衛福部次長王必勝近日分享1年來減重心得，他強調養成「運動」與「健康飲食」的習慣最重要。（圖取自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕前衛福部政次王必勝近日積極減重，他在臉書提到，近一年已減重16公斤，且糖化血色素已降到5.5，血壓也在標準值內。他也強調自己不依賴相關藥物，且提醒最難以改變的是「習慣」。另外針對減重相關藥物，他也認為「最近大型的研究顯示，使用減肥藥停藥後的復胖比率比飲控運動高很多，所以除非你準備長期打藥或吃藥，否則終究還是得回到建立良好生活習慣這條路上，才能維持減重的成果，大家參考。」

外媒《The Conversation》報導，不少人透過節食等方式減重，卻僅有不到2成的人能長期維持瘦的狀態，多數人都會復胖，陷入溜溜球效應陷阱。

請繼續往下閱讀...

伯恩茅斯大學（Bournemouth University）營養學家建議，若想長期控制體重，可專注於吃的品質，例如多吃高纖維食物以維持血糖穩定，並增加蛋白質維持飽足感，「重點放在健康的吃」，解除復胖惡咒。

同時該貼文提到兩項健康指標：

糖化血色素：國家衛生研究院衛教資料說明，糖化血色素濃度反映一段時間（8-12週）內血糖濃度的平均值，一般正常值在4.0-5.6%之間；數值在5.7-6.4%之間，屬於偏高，有罹患糖尿病之風險；數值≥ 6.5%則確診為糖尿病。

血壓：衛福部說明，血壓是血液流動時衝擊血管壁所引起的壓力，一般而言，血壓正常值為120/80mmHg，120mmHg是收縮壓，指心臟收縮時的血壓；80mmHg是舒張壓，指心臟舒張時的血壓，收縮壓和舒張壓一樣重要。如果血壓範圍在120/80-140/90 mm/Hg之間，為高血壓前期，表示較有可能發展成為高血壓，建議應立即改善生活型態，並養成每天量血壓的習慣，尋求醫療人員評估後續血壓變化情形。

王必勝臉書全文

這一年多以來減重16公斤，目前都維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。糖化血色素HbA1c從一年多前的6.3降到5.5，血壓藥已停藥半年仍維持在標準120／80左右，體能與力量在持續重訓下也強化很多，這應該是邁向健康人生的一大進步，我也有把握能持續下去。另一點有趣的是減重後酒量大幅下降，正好來減少喝酒的頻率和量，也是好事。

做為一個「無藥減重」實踐者，我也經常和朋友討論並分享經驗。其實最困難的部分，應該是「習慣」的改變。要改變長久以來的生活習慣，比想像中還要難。不管餓不餓時間到了就要吃東西，每次都得吃到那個量，非吃澱粉才有飽足感，怎樣也提不起勁起身來運動；這些都是常見的障礙。但依照我自己的經驗和觀察，一旦撐過一個月，新的習慣會逐漸取代舊的習慣，一切就會變得很容易了。

我的飲控建議是先減量，然後再調整飲食內容；至於運動就從短時間且方便的開始，再陸續強化增量。最近大型的研究顯示使用減肥藥停藥後的復胖比率比飲控運動高很多，所以除非你準備長期打藥或吃藥，否則終究還是得回到建立良好生活習慣這條路上，才能維持減重的成果，大家參考。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法