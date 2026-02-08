自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》保護心肺功能 專家授阻斷空污的生活習慣

2026/02/08 14:05

為了避免心肺疾病風險，專家表示，毛絨玩具表面的灰塵、細菌較多，盡量少給孩子玩或常清洗；圖為情境照。（圖取自freepik）

為了避免心肺疾病風險，專家表示，毛絨玩具表面的灰塵、細菌較多，盡量少給孩子玩或常清洗；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕長期吸入污染空氣，會增加心肺疾病風險，民眾應該如何在日常生活中減少空污呢？台灣癌症基金會網站衛教資料表示，不妨透過保持室內潔淨、養植植物，與減少焚香、蚊香、吸菸等方式，啟動自我防護措施。

台灣癌症基金會網站衛教資料說明，空氣污染是全民公敵，除了政府擬定對策外，民眾也應該從日常生活中，為自己與肺癌之間進行啟動自我防護措施，以下是給民眾的日常建議：

●保持室內潔淨

當有空氣污染疑慮時，不要過度掃地清潔，以免揚起的灰塵惡化空氣污染，以濕拖把拖地，有助於減少這類揚起的灰塵。使用空調、加濕器、空氣清新器等，優點是明顯降低PM2.5的濃度，使用合格的空氣清淨機有助於減少室內懸浮微粒。

年長者在室內時間較多，要格外注意清潔衛生，習慣用掃把掃地的年長者不妨改用吸塵器，地毯、抹布、沙發套等及時清洗。

●養植植物

植物葉片具有較大的表面積，能夠吸收有害氣體和吸附PM2.5，優點是能產生有利氣體。

●霧霾天氣少開窗，最好不出門或晨練

霧霾天氣對心血管疾病患者具有高風險，尤其是有呼吸道疾病和心血管疾病的老人，霧天最好不出門，更不宜晨練，否則能誘發病情，甚至心臟病發作，引起生命危險。

不妨選擇合適的時間開窗通風，比如中午室外污染有所緩解時。且不可全天關閉門窗，否則室內污染可能會更嚴重，一般每天要保持室內通風約半小時。

●應盡量減少家庭內PM2.5的污染源

包括燒烤、火爐、煤氣暖爐、蠟燭、任何其他燃燒的事物、焚香、蚊香、吸菸等。

●避免煎、炒等傳統的烹飪方法

這些做法易產生大量油煙，污染室內空氣，建議在家做飯多用蒸、煮等方式。

●小孩子該注意毛絨玩具

毛絨玩具表面的灰塵、細菌較多，盡量少給孩子玩或常清洗；讓孩子的活動遠離污染嚴重的交通幹道；住馬路旁的民眾，最好避免在交通高峰期開窗通風。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中