健康網》保護心肺功能 專家授阻斷空污的生活習慣

〔健康頻道／綜合報導〕長期吸入污染空氣，會增加心肺疾病風險，民眾應該如何在日常生活中減少空污呢？台灣癌症基金會網站衛教資料表示，不妨透過保持室內潔淨、養植植物，與減少焚香、蚊香、吸菸等方式，啟動自我防護措施。

台灣癌症基金會網站衛教資料說明，空氣污染是全民公敵，除了政府擬定對策外，民眾也應該從日常生活中，為自己與肺癌之間進行啟動自我防護措施，以下是給民眾的日常建議：

●保持室內潔淨

當有空氣污染疑慮時，不要過度掃地清潔，以免揚起的灰塵惡化空氣污染，以濕拖把拖地，有助於減少這類揚起的灰塵。使用空調、加濕器、空氣清新器等，優點是明顯降低PM2.5的濃度，使用合格的空氣清淨機有助於減少室內懸浮微粒。

年長者在室內時間較多，要格外注意清潔衛生，習慣用掃把掃地的年長者不妨改用吸塵器，地毯、抹布、沙發套等及時清洗。

●養植植物

植物葉片具有較大的表面積，能夠吸收有害氣體和吸附PM2.5，優點是能產生有利氣體。

●霧霾天氣少開窗，最好不出門或晨練

霧霾天氣對心血管疾病患者具有高風險，尤其是有呼吸道疾病和心血管疾病的老人，霧天最好不出門，更不宜晨練，否則能誘發病情，甚至心臟病發作，引起生命危險。

不妨選擇合適的時間開窗通風，比如中午室外污染有所緩解時。且不可全天關閉門窗，否則室內污染可能會更嚴重，一般每天要保持室內通風約半小時。

●應盡量減少家庭內PM2.5的污染源

包括燒烤、火爐、煤氣暖爐、蠟燭、任何其他燃燒的事物、焚香、蚊香、吸菸等。

●避免煎、炒等傳統的烹飪方法

這些做法易產生大量油煙，污染室內空氣，建議在家做飯多用蒸、煮等方式。

●小孩子該注意毛絨玩具

毛絨玩具表面的灰塵、細菌較多，盡量少給孩子玩或常清洗；讓孩子的活動遠離污染嚴重的交通幹道；住馬路旁的民眾，最好避免在交通高峰期開窗通風。

