健康網》男女都要！網紅醫：性生活美滿 營養這樣補

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性想透過健康食品等方式來幫助自己更健康，特別是在房事上更加順暢；另外女性也需要預防泌尿道感染的營養素。網紅醫師蕾娜（Rena Malik）在擁有278萬訂閱的頻道，透過影片說明男女之營養補充品、手術後遺症以及泌尿道感染的常見問題。該影片在短短5天獲得近5萬次點閱。

蕾娜表示，部分男性若察覺有輕微的勃起困難，硬度不夠，會希望能吃性功能補充品。但哪些真的有效？蕾娜指出，許多市售補充品的效果，源自「安慰劑效應」（約40%的人會覺得有效）；若是面臨嚴重勃起障礙，補充品效果有限，應該就醫。不過她推薦兩項科學實證有用的營養素。

精氨酸（L-arginine）： 一氧化氮的前驅物，有助於血管擴張。但其生物利用率低，需每天服用三次。

瓜氨酸（L-citrulline）：在體內轉換為精氨酸的效果更好，只需每天兩次（約 1500mg）。

蕾娜表示，目前沒有強而有力的證據顯示任何補充品能增加精液量。精子僅佔精液總量的 5-10%，改善精子健康不等於增加精液量。蕾娜建議若很在意，可嘗試多喝水、禁慾 2-3 天，並且就醫檢查是否因藥物或糖尿病，發生逆行性射精。

雖部分產品確實能提高睪固酮，但她也提出自然提升睪固酮的習慣。充足睡眠（睡眠少於5小時恐降低15%睪酮）、地中海飲食、針對大肌群的重量訓練（深蹲、硬舉）、減壓，及避免塑化劑環境。

另一方面，不少男性在攝護腺切除術後，容易發生漏尿問題。蕾娜表示，術後初期漏尿很常見，約 15% 的患者會有持續性漏尿。他建議可以做「凱格爾運動」強化盆底肌；或是透過手術解決。

在女性部分，蕾娜提醒，部分女性時常有反覆性泌尿道感染，也就是半年內發生 2 次以上，或一年內 3 次以上有症狀的感染。有時是便秘，也可能是更年期造成。蕾娜建議，時常喝充足水分，尿液應呈淡黃色；若有便秘問題應積極解決，因為直腸壓迫膀胱會增加感染風險。

同時，停經後雌激素下降會改變陰道酸鹼值。使用陰道局部雌激素乳膏非常有效且安全，不會增加癌症或血栓風險。若喜歡吃蔓越莓補充品，必須選擇含有 36 毫克「原花青素」（PACs）的高品質補充品才有效。平時排尿也須確保膀胱完全排空，可嘗試「兩次排尿法」：尿完後，走動一下再尿一次。

最後蕾娜強調，在依賴補充品前，應先從改善睡眠、飲食、水分攝取和減壓等自然方式著手，並在遇到問題時主動與醫師溝通，因為許多問題（如性高潮時漏尿）是可以透過醫療手段改善的。

