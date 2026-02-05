自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》男女都要！網紅醫：性生活美滿 營養這樣補

2026/02/05 21:36

不少男性苦於勃起狀況不佳；網紅醫蕾娜建議，可攝取精氨酸、瓜氨酸兩種營養素協助勃起。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少男性苦於勃起狀況不佳；網紅醫蕾娜建議，可攝取精氨酸、瓜氨酸兩種營養素協助勃起。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性想透過健康食品等方式來幫助自己更健康，特別是在房事上更加順暢；另外女性也需要預防泌尿道感染的營養素。網紅醫師蕾娜（Rena Malik）在擁有278萬訂閱的頻道，透過影片說明男女之營養補充品、手術後遺症以及泌尿道感染的常見問題。該影片在短短5天獲得近5萬次點閱。

蕾娜表示，部分男性若察覺有輕微的勃起困難，硬度不夠，會希望能吃性功能補充品。但哪些真的有效？蕾娜指出，許多市售補充品的效果，源自「安慰劑效應」（約40%的人會覺得有效）；若是面臨嚴重勃起障礙，補充品效果有限，應該就醫。不過她推薦兩項科學實證有用的營養素。

精氨酸（L-arginine）： 一氧化氮的前驅物，有助於血管擴張。但其生物利用率低，需每天服用三次。

瓜氨酸（L-citrulline）：在體內轉換為精氨酸的效果更好，只需每天兩次（約 1500mg）。

蕾娜表示，目前沒有強而有力的證據顯示任何補充品能增加精液量。精子僅佔精液總量的 5-10%，改善精子健康不等於增加精液量。蕾娜建議若很在意，可嘗試多喝水、禁慾 2-3 天，並且就醫檢查是否因藥物或糖尿病，發生逆行性射精。

雖部分產品確實能提高睪固酮，但她也提出自然提升睪固酮的習慣。充足睡眠（睡眠少於5小時恐降低15%睪酮）、地中海飲食、針對大肌群的重量訓練（深蹲、硬舉）、減壓，及避免塑化劑環境。

另一方面，不少男性在攝護腺切除術後，容易發生漏尿問題。蕾娜表示，術後初期漏尿很常見，約 15% 的患者會有持續性漏尿。他建議可以做「凱格爾運動」強化盆底肌；或是透過手術解決。

在女性部分，蕾娜提醒，部分女性時常有反覆性泌尿道感染，也就是半年內發生 2 次以上，或一年內 3 次以上有症狀的感染。有時是便秘，也可能是更年期造成。蕾娜建議，時常喝充足水分，尿液應呈淡黃色；若有便秘問題應積極解決，因為直腸壓迫膀胱會增加感染風險。

同時，停經後雌激素下降會改變陰道酸鹼值。使用陰道局部雌激素乳膏非常有效且安全，不會增加癌症或血栓風險。若喜歡吃蔓越莓補充品，必須選擇含有 36 毫克「原花青素」（PACs）的高品質補充品才有效。平時排尿也須確保膀胱完全排空，可嘗試「兩次排尿法」：尿完後，走動一下再尿一次。

最後蕾娜強調，在依賴補充品前，應先從改善睡眠、飲食、水分攝取和減壓等自然方式著手，並在遇到問題時主動與醫師溝通，因為許多問題（如性高潮時漏尿）是可以透過醫療手段改善的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中