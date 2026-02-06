自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》嚇！ 帕金森氏症腸道菌移植給受試鼠 1功能極速惡化

2026/02/06 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

我們早就知道腸道菌能影響大腦發育與情緒，但它們是否與神經退化性疾病有關？帕金森氏症（Parkinson’s disease, PD）是一種典型的「突觸核蛋白病」（synucleinopathy），由於α-synuclein（αSyn）蛋白聚集造成運動障礙，卻一直沒有人能證實腸道菌與這個過程的因果關係。

透視腸道菌》嚇！ 帕金森氏症腸道菌移植給受試鼠 1功能極速惡化

研究人員使用過度表現αSyn的小鼠模型，觀察腸道菌對PD相關症狀的影響：先以抗生素清除腸道菌，再觀察運動功能與神經發炎反應。再重新移植腸道菌或給予特定微生物代謝物。並將PD病患與健康人的腸道菌移植到小鼠，評估對運動功能的差異。小鼠必須要有腸道菌才會出現αSyn相關運動缺陷、微膠細胞活化與病理改變。

抗生素治療可改善症狀；重新殖入腸道菌或餵食特定微生物代謝物會加重神經發炎與運動障礙。移植PD患者的腸道菌比健康人更容易讓小鼠出現運動功能惡化。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

