健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》膽固醇高不能吃雞蛋？ 營養師揭4大料理法是關鍵

2026/02/06 08:26

營養師楊斯涵指出，雞蛋烹調方式其實才是決定健康指數的關鍵，只要避開高熱量的地雷料理法，依照個人狀況適量攝取，也能安心享美味；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕雞蛋被譽為「理想的營養庫」，擁有高蛋白質利用率，價格親民且料理多變，幾乎是家家戶戶的必備食材。然而，關於雞蛋的傳言甚多，許多人也認為，膽固醇高的人不能吃。對此，營養師楊斯涵指出，雞蛋烹調方式其實才是決定健康指數的關鍵，只要掌握「少油烹調」的原則，避開高熱量的地雷料理方式，並依照個人健康狀況適量攝取，就能安心享受雞蛋的美味與營養。

膽固醇迷思：真正元凶不是雞蛋

楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文表示，許多人認為膽固醇高不能吃蛋，但現代醫學觀點對此已做出修正。人體血液中的膽固醇，約有70-80%是由肝臟自行製造，只有約20-30%來自飲食。對於大多數健康的人來說，適量攝取食物中的膽固醇，對血液膽固醇影響不大；真正的壞蛋是飽和脂肪與反式脂肪，它們才是刺激肝臟製造壞膽固醇的元凶。

雞蛋料理法：決定熱量與健康

此外，楊斯涵也分享以下「雞蛋料理熱量梯」概念，以同樣1顆約70大卡的雞蛋來說，不同烹調方式會大幅影響熱量，從最單純的水煮蛋，到加入大量油脂與醬料的早午餐料理，熱量差距可高達數倍、甚至10倍之多，選對料理法也能決定健康指數：

水煮蛋／蒸蛋：熱量約70-80大卡，不需要額外油脂，能保留最完整的營養，消化吸收率也最高，可說是營養資優生。

茶葉蛋：熱量約80-100大卡，需留意鈉含量。熱量雖增加不多，但滷汁中的鈉容易滲入，高血壓患者或需要限鈉的人，建議不要挑選滷煮太久、蛋殼破裂太嚴重的茶葉蛋。

荷包蛋／炒蛋：熱量約120-150+大卡，因雞蛋非常會吸油，炒蛋為了滑嫩口感，往往需要加入不少油脂，熱量自然跟著用油量三級跳。建議使用不沾鍋，並控制油量。

歐姆蛋／班尼迪克蛋：約300-600+大卡，也是熱量地雷區。這類早午餐為了美味，通常會加入鮮奶油、起司、火腿，班尼迪克蛋淋上的荷蘭醬，更是以大量奶油與蛋黃打製而成，一份吃下來熱量非常驚人，隱藏的飽和脂肪也很高。

楊斯涵建議，一般健康成人每天吃1顆全蛋是安全且營養的選擇，高血脂、心血管疾病患者建議每週攝取2-3顆全蛋。吃蛋時，應減少搭配培根、火腿等高脂加工肉品，或可選擇多吃蛋白、少吃蛋黃。

楊斯涵強調，雞蛋絕對是日常飲食中的好食材，只要掌握正確烹調原則，避開地雷料理方式，並依照健康狀況適量攝取，就能吃得美味又營養。

