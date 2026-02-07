健康網》養生一定要進補？中醫揭4大迷思 你也中招嗎？

專家歸納，常見的4大養生迷思，包括：過度喝水、盲目進補、保健品吃太多、運動過量，都是養生陷阱；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾注意養生，事事都謹慎。然而，中醫師王大元指出，過猶不及對身體無益，事實上他歸納門診常見的4大迷思，包括：過度喝水、盲目進補、保健品吃太多、運動過量，都是養生陷阱。

王大元於臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文指出，很多人到門診才坐下來就說自己很養生，但卻還是長期疲勞、手腳冰冷、腸胃不適。其實不是不努力，做得越多，不一定越養生。他分析門診裡最常見的4個養生迷思：

●迷思1：每天喝很多水，就一定比較健康

多喝水看似健康，但門診中卻常看到很多越喝越不舒服的人。水腫、胃脹、頻尿、心悸，這些反應其實都在提醒，身體現在已經接不住這麼多的水。

中醫看的不是喝了多少，而是代謝能不能跟上。如果心腎或脾胃功能偏弱，硬灌水只會增加負擔。真正適合的方式，是先讓身體能吸收，再談補充，而不是一味地追求水量。

●迷思2：覺得冷，就一定是體質虛，要趕快補

怕冷不一定代表體虛，有時只是氣血循環不順暢，沒有好好走到四肢末梢。

如果你活動後比較暖但久坐卻特別冷，或手腳冰冷但卻覺得胸悶煩躁，這時若急著溫補，反而容易讓循環更卡。與其先加柴火，不如先讓身體動起來、通起來，回溫的效果會更快。

●迷思3：保健品吃得越多，身體就會越好

有些人每天吞一把保健品，身體不是倉庫，若是消化不了，只會變成負擔。

吃保健品前要先確認，現在的身體有沒有能力吸收，當消化與代謝跟不成正比，再好的補品，也無讓身體吸收。

●迷思4：運動越多，就一定越健康

民眾可能發現，運動後更累、晚上還會失眠。

中醫講究的是「動得剛剛好」。如果身體本來就透支，過度運動或太晚運動只會加速消耗，運動後應該讓人有清爽的感覺，而不是每天靠意志力撐完。

王大元總結，養生不是比誰做得多，而是是否真正適合現在的身體。不要急著補，身體往往有它自己該有的節奏。

