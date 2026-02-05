自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

直升機急救或提高生還率 英國研究揭示關鍵數據

2026/02/05 14:07

研究顯示，直升機緊急醫療救護挽救的創傷患者人數，可能比統計數據顯示的存活人數還要多。（擷自Shutterstock）

研究顯示，直升機緊急醫療救護挽救的創傷患者人數，可能比統計數據顯示的存活人數還要多。（擷自Shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國1項研究顯示，直升機緊急醫療救護（HEMS）或許正在扭轉生死，挽救的創傷患者人數可能比統計數據顯示的存活人數還要多。此研究發表在《急診醫學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，HEMS能否提高重度創傷患者存活率的國際證據難以解讀。以往研究方法各異，納入患者數量過少，且缺乏統一的指標定義。

對此來自英國薩里大學健康科學學院、倫敦國王學院醫院急診醫學科、倫敦帝國學院戴森設計工程學院等處的研究團隊，回顧了2013年至2022年間，由肯特郡、薩里郡和蘇塞克斯郡的同個HEMS團隊提供的院前護理的3225名創傷患者的治療結果。

研究團隊採用1種名為Ws分析的統計方法，來估算每位患者的存活機率。此方法可校正損傷嚴重程度和其他因素的差異，且還能辨識出受傷後30天內死亡的預測因子。

研究團隊也研究與創傷性心臟驟停（嚴重受傷，如大量失血或胸部創傷後心臟停止跳動）中，意外存活率和心跳恢復率（自主循環恢復）相關的因素。

分析顯示，2125名患者在受傷後至少存活了30天。這相當於85%的存活率，高出於預期的81%。這意味著每100名創傷患者中，大約有5名倖存者。根據該服務通常處理的病例數量，這意味著每年最多可以挽救115條生命。

分析指出，獲益最大的患者似乎是傷勢嚴重但仍有中等生存機會的患者，即預測生存機率在25%至45%之間的患者。在這群人中有35%的患者出乎意料地存活了30天。

另外即使在預期存活機率低於50%的患者中（反映出傷勢非常嚴重），也有39%的患者意外存活了下來。

研究顯示，有2個因素是意外生還的重要預測指標。第一個是年齡較低，第二個是初始格拉斯哥昏迷量表（GCS）得分較高。GCS分數範圍從3至15，用來衡量大腦損傷後人的意識狀態，得分越高代表意識越為清醒。

研究團隊強調，此研究結果反映的是高於統計模型預測的生存率，而非HEMS直接導致預後改善的證據。研究團隊指出，這些發現為繼續投資HEMS提供支持性證據，特別是對於重傷患者而言。

