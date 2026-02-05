過年吃美食又熬夜導致胃食道逆流 醫示警：提高食道癌風險

台北市立聯合醫院陽明院區消化內科主治醫師黃國維表示，長期胃食道逆流不僅影響生活品質，還可能導致食道狹窄、巴瑞特氏食道，甚至提高食道癌風險。（圖取自shutterstock）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕過年期間大啖美食、熬夜追劇導致火燒心，民眾常吃顆胃藥就解決。但台北市立聯合醫院陽明院區消化內科主治醫師黃國維表示，長期胃食道逆流不僅影響生活品質，還可能導致食道狹窄、巴瑞特氏食道，甚至提高食道癌風險，「這絕不是單純的小毛病，而是一個與慢性病、癌症風險密切相關的重要警訊。」同時，他也提出「三避免、三調整」，呼籲民眾避免暴飲暴食或喝咖啡等刺激性食物、避免穿過緊腰帶或褲子、避免長期高壓與熬夜；調整體重、均衡飲食、規律作息。

黃國維解釋，胃食道逆流是胃酸或食物逆流至食道，刺激食道黏膜造成發炎。當下食道括約肌功能失常或生活習慣不佳時，逆流就容易發生。常見誘因包括體重過重或、飲食習慣刺激胃酸分泌、晚餐太晚吃致胃酸回流以及缺乏運動等。

請繼續往下閱讀...

黃國維說，胃食道逆流不只是靠藥物控制，更重要的是日常生活習慣的調整。改善飲食、控制體重、規律運動，不僅保護胃，也同時守護心臟與血管健康。如果民眾出現胃食道逆流超過兩週仍未改善、吞嚥困難或疼痛、胸口持續悶痛（須排除心臟問題）、嘔吐帶血、排便黑色、無刻意減重卻體重突然下降、食慾不振、聲音沙啞、喉嚨異物感或持續咳嗽等狀況，應儘速就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法