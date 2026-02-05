自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減重別再只算卡路里！ 研究揭戒掉速食更有效

2026/02/05 18:12

腎臟科醫師江守山指出，根據國外研究結果，戒掉速食、減少攝取超加工食品，對於體重控制的影響，可能遠比單純計算卡路里更明顯；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人在減重時，第一個想到的就是計算卡路里，但這真的是關鍵嗎？腎臟科醫師江守山指出，根據國外研究結果，戒掉速食、減少攝取超加工食品，對於體重控制的影響，可能遠比單純計算卡路里更明顯。研究也發現，1年內食用天然食物者，最多可以減掉13%的體重，效果甚至比包含加工食品的卡路里飲控高出3倍以上。顯示與其執著於計算熱量，更重要的是「吃進去的是什麼」。

江守山於臉書專頁發文表示，1項由倫敦大學學院進行的研究，針對55名受試者設計2種飲食方案進行測試。首先，受試者連續8週攝取自製餐點、水果蔬菜或低加工食品（MPF）；之後則改吃速食與超加工食品（UPF）。值得注意的是，兩種飲食模式在營養成分上，均符合英國政府的健康飲食指南。

研究結果顯示，雖然2組受試者在測試期間都有減輕體重，但差異相當明顯。8週結束時，攝取低加工食品者的受試者體重減輕幅度，是攝取超加工食品者的2倍。研究人員進一步推估，若將結果放大至1年，估計食用低加工飲食的男性體重可減輕約13%、女性約9%；而攝取高加工飲食的男性僅減輕約4%、女性約5%。

不過，江守山說，研究人員也指出，儘管2種飲食方案都沒有限制卡路里攝取，但低加工食品飲食組的卡路里攝取量卻較低。受試者表示，自己不再那麼渴望食物，也更能抵抗偶爾出現的食慾，這或許可以解釋他們為何會攝取量較低。但隨著時間拉長，這樣的差異會越來越大，也對長期體重控制產生實質影響。

