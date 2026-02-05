自由電子報
健康 > 心理精神

重大突破！科學家可能找到巴金森氏症病因 以及如何治療

2026/02/05 11:24

研究發現大腦的軀體認知動作網路與帕金森氏症相關，此發現可能改變巴金森氏症治療方式。（擷自Shutterstock）

研究發現大腦的軀體認知動作網路與帕金森氏症相關，此發現可能改變巴金森氏症治療方式。（擷自Shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕帕金森氏症是1種進行性神經系統疾病，全球患者超過1000萬人。它會導致一系列殘疾症狀，包括震顫、運動障礙、睡眠問題以及思維衰退。現有治療方法，例如長期藥物治療和侵入性腦深部刺激術（DBS）可緩解症狀，但無法阻止疾病惡化或治癒。1項國際合作研究可能找到帕金森氏症真正病因和如何治療。該研究發表在《自然》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，由中國昌平實驗室牽頭，聯合美國聖路易斯華盛頓大學醫學院及其他機構的國際研究團隊，發現1個與巴金森氏症核心症狀相關的軀體認知動作網路（SCAN）。SCAN位於運動皮質（大腦中控制自主運動的區域）內，負責將行動計畫轉化為實際動作，並監控這些動作的執行過程。

因帕金森氏症的影響遠不止於運動，也會影響消化、睡眠、動機和認知，研究團隊決定研究SCAN的異常是否能夠解釋疾病的廣泛症狀，並提供新的治療標靶。

為了驗證此想法，研究團隊分析了來自美國和中國800多名參與者的多種腦部影像數據。該研究納入了接受腦深部電刺激（DBS）或非侵入性療法（如經顱磁刺激、聚焦超音波刺激）的巴金森氏症患者。此外研究也納入了健康志願者和其他運動障礙患者作為對照組。

研究發現，巴金森氏症1個顯著特徵是SCAN與皮質下區域（大腦中負責情緒、記憶和運動控制的區域）之間存在異常強的連結。採用的療法若能降低過度連結，就能展現出最佳療效。研究團隊確認，經顱磁刺激療法較有效。用該療法刺激患者SCAN時，症狀改善程度是刺激鄰近腦區的2倍以上。

該研究共同作者、華盛頓大學醫學院神經病學教授多森巴赫（Nico U. Dosenbach）表示， 研究顯示巴金森氏症是1種與SCAN相關的疾病。數據有力表明，如果以個人化、精準的方式靶向SCAN，就能比以往更有效地治療帕金森氏症。

多森巴赫強調，改變SCAN內的活性不僅可以緩解症狀，還可以延緩甚至逆轉疾病的進展。

