健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

8旬翁慢性腎病併腸胃道出血 竟是多發性骨髓瘤 醫：別輕忽貧血骨頭痛

2026/02/05 12:38

新竹臺大分院血液腫瘤科醫師陳建源，向病人說明病情現況及返家休養注意事項。（新竹臺大分院提供）

新竹臺大分院血液腫瘤科醫師陳建源，向病人說明病情現況及返家休養注意事項。（新竹臺大分院提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕有貧血、腎功能不全、骨頭痛症狀別輕忽，1名80多歲老翁，先前因慢性腎臟病合併腸胃道出血住院治療，返家後由家人照護，未料短時間內再度出現嚴重貧血，轉到新竹臺大分院急診室，抽血檢查發現血紅素僅剩4.2 g/dL。經醫療團隊評估診治，揪出導致反覆貧血與出血的真正病因是多發性骨髓瘤，經採用健保給付的標靶藥物治療，病情獲有效控制，貧血與腸胃道出血明顯改善，已返家休養。

新竹臺大分院提到，老翁住院期間，腎功能惡化情形與原有慢性腎臟病進展不相符，研判可能另有潛在病因，經安排免疫蛋白電泳檢查，檢出異常免疫球蛋白。同時，病人長期有腰背疼痛情形，影像檢查顯示腰椎與胸椎已有多節壓迫性骨折，並合併高血鈣表現，臨床高度懷疑是多發性骨髓瘤。經完成骨髓檢查，確認診斷是多發性骨髓瘤。後續治療採用健保給付的標靶藥物，有效控制骨髓瘤病情，並改善因腎臟病相關血管異常增生所引起的腸胃道出血，已獲雙重治療效果。

X光影像顯示，病人罹患多發性骨髓瘤，腰椎及胸椎已出現多節壓迫性骨折，並合併高血鈣表現，顯示疾病對骨骼造成明顯影響。（新竹臺大分院提供）

X光影像顯示，病人罹患多發性骨髓瘤，腰椎及胸椎已出現多節壓迫性骨折，並合併高血鈣表現，顯示疾病對骨骼造成明顯影響。（新竹臺大分院提供）

新竹臺大分院血液腫瘤科醫師陳建源指出，多發性骨髓瘤常見病徵包含貧血、腎功能不全、骨頭疼痛或反覆骨折，以及高血鈣，好發在中老年族群，症狀容易被誤認為老化、退化性骨病變或慢性病惡化，導致延誤診斷。目前可透過健保給付的標靶藥物、免疫調節藥物合併類固醇治療，依病人狀況搭配輸血、骨骼與腎臟照護等支持性治療，有助穩定病情並降低併發症風險。

中老年族群若出現不明原因貧血、腎功能突然惡化、長期腰背疼痛或不明原因骨折，及高血鈣引起的倦怠、食慾不振，應及早就醫檢查評估。

