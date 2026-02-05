春節前食安把關 南市衛生局2/7發放簡易試劑供民眾自檢

南市衛生局2月7日，將在新化區公有零售市場發放簡易試劑，提供市民在家自行篩檢食材，歡迎民眾領取。（南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕農曆春節即將來臨，家家戶戶準備年貨、採買年菜，市場上各式應景食品供貨量大增。為確保市民於年節期間能安心享用美味、安全無虞的食品，南市衛生局將於2月7日（週六）上午9時至11時，在新化區公有零售市場舉辦「春節前食安簡易試劑發放活動」，免費提供食品中殺菌劑（過氧化氫）及工業色素（皂黃、二甲基黃、二乙基黃三合一）的簡易試劑，提供市民在家自行篩檢食材，歡迎民眾領取。

南市衛生局表示，這次活動所提供的行動檢驗試劑，將由衛生局檢驗中心專業人員於現場說明檢測方式。民眾返家後僅需於食材表面滴入1滴簡易試劑，觀察其顏色變化，即可初步推估食材是否可能含有違法添加物，操作簡便，讓食品安全把關更加便利。

衛生局指出，食品添加物過氧化氫俗稱雙氧水，具殺菌作用，添加於食品中可殺菌，因此常被業者使用於魚丸、豆製品、金針、竹笙、加工筍、酸菜、蝦米等加工食品，但依規定食品中不得殘留；另，皂黃、二甲基黃、二乙基黃屬於工業色素，由於價格低廉，曾發生不法使用於豆類相關製品及鹹魚，食用過量可能會引起肝臟細胞損害，甚至引發肝癌的發生。

南市衛生局提醒民眾，年節期間採買食品時應選擇來源清楚、包裝完整、標示明確的產品，避免購買來路不明或顏色過於鮮豔的食品。

