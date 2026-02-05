健康網》明明少吃油還是脹又累？ 營養師揭吃太快是關鍵

營養師羅晞蕾表示，放下手機專心吃飯，每一口多咀嚼幾下，每餐飯至少吃15-20分鐘。不需要多花錢、換菜單，吃得慢其實就是一種飲控；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕已經盡量少吃油，為什麼還是很容易胃脹、疲累，體態也卡住？營養師羅晞蕾指出，這是不少外食族心中的共同疑問，明明飲食看起來已經很節制，身體卻沒有變得更輕鬆。其實問題關鍵不一定出在你吃了什麼，而是你吃得有多快。

吃太快 腦袋與腸胃都跟不上

羅晞蕾於臉書粉專「晞蕾營養師的耕耘時光 《桸耒營養日記》」發文指出，外食環境本來就很趕，不僅等餐久、吃飯快，許多人還常常邊滑手機匆匆解決一餐。然而，身體需要的不是速度，而是時間。當進食節奏過快，腦袋來不及收到「我飽了」的訊號，食物也還沒好好咀嚼，腸胃就被迫加班，以致血糖起伏大，下午更容易累，甚至還會想吃甜食。

請繼續往下閱讀...

慢食就是飲控 簡易3招一次看

羅晞蕾進一步說明，很多人以為吃完飯又脹又累是因外食太油，但其實真正原因是，身體根本沒機會好好消化這一餐。她並建議，只要放下手機，專心吃飯；每一口多咀嚼幾下；每餐飯至少吃15-20分鐘。不需要多花錢，也不需要換菜單，吃得慢一點，本身就是一種飲控。

羅晞蕾強調，當吃飯節奏改變，你會發現，吃得慢一點，反而比較不容易吃過量。因為很多時候並不是吃錯食物，而是吃得太急。並建議若你也是吃飯速度很快的人，不妨嘗試慢一點，或許會發現身體有不同的感受跟回應。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法