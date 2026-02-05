自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》流感升溫、諾羅也來亂 醫：高燒逾48小時、胸悶快就醫

2026/02/05 12:46

健康網》流感升溫、諾羅也來亂 醫：高燒逾48小時、胸悶快就醫

近期流感、諾羅雙夾擊，醫師提醒民眾留意；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期類流感門急診就診人數破了11萬人次，流感病毒仍以A型H3N2最多，陳乃銘診所院長陳乃銘指出，不只發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛的流感病人變多了，嘔吐、腹瀉、全家輪流中獎的諾羅病毒案例，也一起攪局。他提醒，酒精乾洗手對諾羅病毒效果有限，務必注意避免吃生食與肥皂洗手超過20秒，才能預防諾羅病毒。

陳乃銘在臉書專頁「陳乃銘預防醫學（馬丁大夫）」發文分享，根據疾管署最新統計，今年第3週（1/18–1/24）類流感門急診就診人數達110,501人次，較前一週上升3.9%，而且仍在往上爬，目前社區主要流行的病原體，流感病毒為主，以A型 H3N2最多。

諾羅病毒症狀與預防之道

陳乃銘進一步說明，諾羅病毒感染也正在升溫，症狀是劇烈嘔吐、水瀉、全家接力拉，而流感與諾羅有時會「同時中標」或症狀重疊，千萬別只靠感覺判斷。

關於這兩種病毒，陳乃銘提到，流感傳染力強、潛伏期短，A型H3N2容易造成 高燒、明顯不適，老人、幼童、慢性病族群併發肺炎風險高；諾羅病毒主要經「手、口、食物」傳染，而且少量病毒就能感染，很多人不知道酒精乾洗手對諾羅病毒效果有限。

預防諾羅病毒，陳乃銘提醒，避免生食（生蠔、生菜、未熟海鮮），不喝生水、來源不明的飲料，肥皂洗手 ≥20秒（比酒精更重要），嘔吐、腹瀉期間避免幫他人備餐。

陳乃銘也提醒，若民眾出現高燒超過48小時、呼吸急促、胸悶、持續嘔吐、無法進食，或是幼童、長者、孕婦、慢性病患者症狀加重，應立即就醫。流感有抗病毒藥物，越早服用效果越好，不是一定要「等自己好」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中