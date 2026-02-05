健康網》流感升溫、諾羅也來亂 醫：高燒逾48小時、胸悶快就醫

近期流感、諾羅雙夾擊，醫師提醒民眾留意；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕近期類流感門急診就診人數破了11萬人次，流感病毒仍以A型H3N2最多，陳乃銘診所院長陳乃銘指出，不只發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛的流感病人變多了，嘔吐、腹瀉、全家輪流中獎的諾羅病毒案例，也一起攪局。他提醒，酒精乾洗手對諾羅病毒效果有限，務必注意避免吃生食與肥皂洗手超過20秒，才能預防諾羅病毒。

陳乃銘在臉書專頁「陳乃銘預防醫學（馬丁大夫）」發文分享，根據疾管署最新統計，今年第3週（1/18–1/24）類流感門急診就診人數達110,501人次，較前一週上升3.9%，而且仍在往上爬，目前社區主要流行的病原體，流感病毒為主，以A型 H3N2最多。

諾羅病毒症狀與預防之道

陳乃銘進一步說明，諾羅病毒感染也正在升溫，症狀是劇烈嘔吐、水瀉、全家接力拉，而流感與諾羅有時會「同時中標」或症狀重疊，千萬別只靠感覺判斷。

關於這兩種病毒，陳乃銘提到，流感傳染力強、潛伏期短，A型H3N2容易造成 高燒、明顯不適，老人、幼童、慢性病族群併發肺炎風險高；諾羅病毒主要經「手、口、食物」傳染，而且少量病毒就能感染，很多人不知道酒精乾洗手對諾羅病毒效果有限。

預防諾羅病毒，陳乃銘提醒，避免生食（生蠔、生菜、未熟海鮮），不喝生水、來源不明的飲料，肥皂洗手 ≥20秒（比酒精更重要），嘔吐、腹瀉期間避免幫他人備餐。

陳乃銘也提醒，若民眾出現高燒超過48小時、呼吸急促、胸悶、持續嘔吐、無法進食，或是幼童、長者、孕婦、慢性病患者症狀加重，應立即就醫。流感有抗病毒藥物，越早服用效果越好，不是一定要「等自己好」。

