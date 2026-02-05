自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》癌症不是突然來！研究揭「寄生模式」 醫：5類人注意

2026/02/05 10:56

專家表示，壓力大、睡眠品質差、愛吃甜食、運動量少、腸胃不穩定等族群，是容易被癌細胞「寄生」的族群；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念以為癌症是「突然找上門」， 然而，台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究指出，癌細胞對身體而言原本是外來物，為了躲過免疫系統的辨識，它會改造周圍環境，一旦身體長期疲勞、發炎、代謝亂掉，免疫的警覺性就會下降，癌細胞就更容易「長住」。他警告，壓力大、睡眠品質差、愛吃甜食、運動量少、腸胃不穩定等族群，是容易被「寄生」的族群。

真正要防癌，不只靠檢查，更要讓身體不要變成它的「溫床」。張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，2026年發表在《歐洲分子生物學組織期刊》的研究，比喻癌細胞像「寄生蟲」，癌細胞本來不應該存在身體的，因為免疫細胞會把它認出來並清除掉，正常情況下，免疫系統負責「認出來、清掉去」。

他接著表示，癌細胞為了讓身體不把它當成異物處理掉，會慢慢改造周圍環境，讓組織結構、營養供應、免疫反應都變成對它有利的狀態。只要身體出現一個「適合它生存的空間」，癌細胞就會留下來，而且會慢慢長大，它們特別愛肺、肝、腦、骨頭這些地方。更讓人驚訝的是，癌細胞並非很會移動，而是它很會跟免疫系統相處，久了以後，免疫系統對這個外來者越來越習慣。

注意生活中3警訊

張家銘提醒，生活中有幾個「警訊」要注意。第一種是長期疲倦、容易覺得累，卻又不太發燒，代表免疫反應可能變慢。第二種是腸胃越來越敏感，常腹脹、消化不良、排便亂，對很多食物變得敏感，這不只是腸胃問題，而是免疫系統對外界威脅的感覺變得比較遲鈍。第三種是代謝變差，例如飯後血糖高、腰圍變大、脂肪肝，這些都會讓身體更容易處在「慢性發炎」狀態。

如果癌細胞是寄生模式，那要調整的是整個免疫生態系。張家銘建議民眾，不妨從以下4件事著手改善：

●從作息開始。睡眠節律穩定，免疫系統才有節奏感；腸道顧好，多樣性纖維、發酵食物。

●讓身體多用粒線體發電。少糖、多肌肉活動、會流汗的運動，都是在幫細胞回到比較健康的代謝模式。

●壓力管理。長期壓力會讓免疫系統處在不對的節奏裡，心理狀態真的會影響免疫功能。

●多接觸自然。陽光、空氣、微生物多樣性，都是在幫免疫系統重新校正。

張家銘總結，防癌的重點是把身體調回「不適合它住」的狀態，當免疫系統敏捷，代謝穩定，腸道健康，作息有節奏，癌細胞自然會覺得這裡不適合久住。

