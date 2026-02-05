自由電子報
健康 > 杏林動態

復發性疝氣再復發率僅3.06％ 國泰醫院奪NHQA醫療類金獎

2026/02/05 12:39

國泰醫院榮獲NHQA國家醫療品質獎多項獎項肯定，由醫策會董事長張上淳（左）頒獎，國泰醫院院長簡志誠（右）代表受獎。（國泰醫院提供）

國泰醫院榮獲NHQA國家醫療品質獎多項獎項肯定，由醫策會董事長張上淳（左）頒獎，國泰醫院院長簡志誠（右）代表受獎。（國泰醫院提供）

〔記者羅碧／台北報導〕疝氣是常見外科疾病，部分患者手術後仍擔心再次復發。國泰綜合醫院以整合式治療模式，成功將復發性疝氣「再復發率」降至3.06%，明顯優於國際平均水準，並憑此成果在第26屆 NHQA 國家醫療品質獎中，獲得傑出醫療類金獎肯定。

國泰醫院表示，此次獲得傑出醫療類金獎的「復發性疝氣治療整合計畫」，整合外科、麻醉、護理及資訊等跨科團隊，導入微創手術、機器手臂輔助手術與3D影像重建技術，並建立標準化臨床路徑與即時資訊平台。成果顯示，原發性疝氣手術復發率僅0.4%，復發性疝氣手術再復發率為3.06%，傷口感染率僅0.13%，平均住院天數縮短至2至3天，有效提升病人安全與照護品質。

除臨床成效外，國泰醫院亦長期投入疝氣治療與人才培育，積極參與「台灣疝氣醫學會」成立，累計舉辦80場示範手術，培訓超過400位醫師，成為國內疝氣醫療發展的重要推手。

在護理品質方面，國泰醫院另以「運用精實手法降低護理人員交班時間」專案，榮獲 NHQA 主題類金獎。該專案結合精實管理理念與生成式 AI 工具，改善交班流程耗時問題，病房交班時間明顯縮短，AI 輔助新病人住院摘要撰寫時間也由20分鐘縮短至5分鐘，正確率達100%，使用率超過95%，有效讓護理人員回歸病人照護本質。

國泰醫院以「運用精實手法降低護理人員交班時間」專案，榮獲主題類金獎；國泰醫院護理長鄭景蓮（右）從醫策會董事邱泰源手中領取獎座。（國泰醫院提供）

國泰醫院以「運用精實手法降低護理人員交班時間」專案，榮獲主題類金獎；國泰醫院護理長鄭景蓮（右）從醫策會董事邱泰源手中領取獎座。（國泰醫院提供）

此外，國泰醫院亦榮獲「NHQA 主題類持續品質改善20年獎」，肯定自2005年起連續20年不間斷投入醫療品質改善，並以制度模組化及數位工具應用為核心，獲頒系統類卓越中心。

其他獲獎主題還包括優化新生兒加護病房早產兒發展性照護、提升潛伏結核感染篩檢率、AI優化腫瘤標記、藥學教育數位實踐、內視鏡語音AI、放射師AI教育訓練、ERAS APP、聖露西亞慢性病照護、AI敗血症診療、心導管室低碳醫療實踐等，分別榮獲智慧醫療類、主題改善類及淨零醫療類等獎項肯定。

國泰醫院院長簡志誠表示，此次獲得多項國家醫療品質獎肯定，不僅展現醫院在疝氣治療、護理流程與智慧醫療的具體成果，未來也將持續深化跨團隊整合，發展高品質且具韌性的醫療模式，提供病人更安全、有效的照護。

國泰醫院榮獲NHQA國家醫療品質獎16項獎項肯定。（國泰醫院提供）

國泰醫院榮獲NHQA國家醫療品質獎16項獎項肯定。（國泰醫院提供）

