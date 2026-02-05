自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

長庚醫院春節醫療整備 專案小組守護健康

2026/02/05 10:32

長庚醫院2026年春節醫療服務不打烊，守護民眾健康。（資料照）

長庚醫院2026年春節醫療服務不打烊，守護民眾健康。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕今年農曆春節假期自2月14日至2月22日，長達9天，連假期間就醫需求與急重症風險同步升高。為讓民眾安心過年，長庚醫院醫療體系各院區已成立「春節醫療專案小組」，提前整備醫療量能，並規劃4大因應對策，建立完善的急診分流與應變網絡，確保春節期間醫療服務穩定不中斷。

長庚醫院指出，長庚醫療體系院區遍及基隆、台北、新北、桃園、台中、雲林、嘉義及高雄等地，每年服務約969萬門診人次、56萬急診人次及30萬住院人次。在春節期間仍有專責團隊每日監測急診就醫人數、急診等候住院人數及可收治病床數等重要醫療指標，即時掌握各院區醫療量能，並依急診實際狀況跨專科協調資源分配，彈性調度照護人力與住院病床；必要時啟動病床備援機制或跨科收治，以提早因應急重症就醫需求，避免醫療壅塞。

長庚醫院表示，所有院區也全力配合衛生主管機關整體醫療應變協調機制，與鄰近醫療院所建立共同照護支持網絡，一旦醫療量能吃緊，即可即時啟動跨院合作，確保民眾就醫權益不因連假而受影響。

為減輕急診負擔，2月17日（大年初一）至2月19日（大年初三），長庚醫療體系院區將由內科、外科、耳鼻喉科及小兒科等專科醫師聯合開設「春節傳染病特別門診」，提供類流感、發燒、呼吸道症狀及腸胃炎等輕症病人就醫服務，讓有限的急診資源能專注於急重症照護。

長庚醫院春節期間特別門診表。（長庚醫院提供）

長庚醫院春節期間特別門診表。（長庚醫院提供）

長庚醫院也配合健保署「門診靜脈抗生素治療獎勵方案（OPAT）」政策，春節期間門診抗生素治療服務持續提供，病情穩定的病人可於門診完成治療，在家安心過年，減少非必要住院，並將病床資源留給真正需要的重症患者。

長庚醫院表示，春節期間各院區門診表、急診服務等相關資訊均已公布，民眾可至長庚醫院全球資訊網或下載「長庚e指通」APP查詢；體系各院區門診服務將自2月20日（大年初四）起陸續恢復。

民眾可至長庚醫院全球資訊網或下載「長庚e指通」APP查詢相關資訊。（記者羅碧翻攝）

民眾可至長庚醫院全球資訊網或下載「長庚e指通」APP查詢相關資訊。（記者羅碧翻攝）

院方也提醒，持有慢性病連續處方箋的民眾，若藥物將於春節期間用罄，建議於2月13日前提前回診領藥，確保用藥不中斷；連假期間如為輕症，亦可多加利用鄰近「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」就醫，便利就醫並節省候診時間。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中