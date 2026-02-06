自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》澳研究：年長女性喝茶 降骨質疏鬆風險

2026/02/06 07:25

一項長達十年的研究發現，50歲以上婦女若飲用茶，可略微降低骨質疏鬆發生率。示意圖。（圖取自freepik）

一項長達十年的研究發現，50歲以上婦女若飲用茶，可略微降低骨質疏鬆發生率。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有關喝茶與喝咖啡影響骨質的討論相當多；全球50歲以上的女性中，有多達1/3飽受骨質疏鬆困擾。近期澳洲夫林德大學（Flinders University） 進行的新研究，探討全球民眾經常飲用的茶與咖啡，是否會影響老年女性的骨骼健康？結果發現：喝茶的人骨骼更強健，成果發表在營養學期刊《Nutrients》。

這份追蹤了近 1萬名年齡65歲以上的女性，長達10年，收集她們每天喝咖啡或茶的習慣，並使用先進成像技術來測量髖骨及股骨頸的骨密度（BMD），這是評估骨質疏鬆風險的關鍵指標。

研究發現：喝茶的人骨骼更強健。與不喝茶的女性相比，喝茶女性的髖部總體骨密度略高，雖然差距不大，但在統計上具有顯著意義。研究人員指出，即便只是一點點骨密度提升，也可能在整體人口層面降低骨折風險。

咖啡的影響就因杯數而異，適量飲用咖啡（每天約 2–3 杯）沒有觀察到明顯對骨骼健康的負面影響。但如果每天喝超過5杯咖啡，則與較低的骨密度相關，顯示攝取大量咖啡或許會對骨骼有害。

研究人員劉萊恩（Ryan Liu）猜測，茶中的兒茶素（catechins）等多酚化合物可能有助於促進骨骼形成並減緩骨質流失。相比之下，咖啡中的咖啡因可能會干擾鈣吸收與骨骼代謝，但其影響較小，並可以透過加入牛奶等方式部分抵消。

研究人員做出結論與建議：研究結果並不意味年長女性必須停止喝咖啡或大量喝茶，但適量飲茶可能是支持骨骼健康的簡單方式之一。對年長女性來說，每天享受一杯茶不只是安慰的儀式，也可能是邁向更強健骨骼的一小步，鈣與維生素D仍然是維持骨骼健康的重點。

研究觀察到，大量咖啡攝取或許會對骨骼有害。示意圖。（圖取自freepik）

研究觀察到，大量咖啡攝取或許會對骨骼有害。示意圖。（圖取自freepik）

