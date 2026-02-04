健康網》減重針害結腸破裂？美國訴訟暴增 醫警：副作用風險大

專家表示，如果民眾使用瘦瘦針，最好留意副作用風險，才不會為了減重賠掉健康；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕如果民眾使用瘦瘦針，最好留意副作用風險，在美國已引來大規模訴訟。家醫科醫師王姿允提醒，最近與美國醫師討論這些訴訟，隨著使用猛健樂的美國人數量的上升，起訴製造商的人數也在增加，原告從18歲到87歲都有，民眾提出的傷害包括：嚴重或永久性胃麻痺、結腸破裂、突發性視力喪失，與肺栓塞，甚至傳出死亡案例。

王姿允在臉書專頁「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」發文分享，昨天跟美國醫師討論這些訴訟，隨著使用猛健樂的美國人數量的上升，起訴製造商的人數也在增加。據《今日美國》報導，自2023年以來，有4400名患者對藥品生產商提起訴訟。

王姿允說明，目前減肥藥物訴訟在美國多個州聯合訴訟，其中律師團提出的傷害包括以下的副作用問題：

●胃腸道嚴重問題

王姿允提到，大宗就是噁心、嘔吐、腹瀉、便秘或其他胃腸道問題的嚴重和持續症狀，需要住院或多次就醫。

75%的人主張有胃麻痺，表現為嚴重延緩胃排空，有人被診斷為 嚴重或永久性胃麻痺或胃輕癱；腸阻塞或腸梗塞，有人手術，有人結腸破裂；嚴重嘔吐（8%）到需要住院治療的程度。

●眼睛與神經相關問題

突發性視力喪失、新的色盲或眼部血流中斷、視神經喪失等。

●其他不良反應

深靜脈血栓或肺栓塞，有死亡案例；肝腸道外傷或需要手術；營養不良併發症；壞死性胰臟炎；需要手術的咽部損傷；胰腺癌；2022年3月之前發生膽囊損傷，導致膽囊切除。

王姿允又提到，同時之間，英國也在跟警示超過千例的胰臟炎報告，包括有17例的死亡個案。製藥公司堅稱，這些藥物經過嚴格測試與FDA審查，有明確標籤說明已知風險（如胃腸不適），不過，有些受害者表示，仿單並未強調死亡風險，許多開立的醫師也並未讓她們了解隱藏的風險。

王姿允對開藥醫師的建議是，最好是把副作用跟風險說清楚，然後開藥的劑量和時間越短越好，把癮戒掉就快點用健康的飲食和生活型態，繼續維持已瘦下的體重。

王姿允強調，美國是2023到現在累積上千受害者，台灣的GLP-1減重針才剛開始跟風，民眾仍必須注意可能產生的副作用風險，才不會為了減重賠掉健康。

