自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減重針害結腸破裂？美國訴訟暴增 醫警：副作用風險大

2026/02/04 19:36

專家表示，如果民眾使用瘦瘦針，最好留意副作用風險，才不會為了減重賠掉健康；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

專家表示，如果民眾使用瘦瘦針，最好留意副作用風險，才不會為了減重賠掉健康；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕如果民眾使用瘦瘦針，最好留意副作用風險，在美國已引來大規模訴訟。家醫科醫師王姿允提醒，最近與美國醫師討論這些訴訟，隨著使用猛健樂的美國人數量的上升，起訴製造商的人數也在增加，原告從18歲到87歲都有，民眾提出的傷害包括：嚴重或永久性胃麻痺、結腸破裂、突發性視力喪失，與肺栓塞，甚至傳出死亡案例。

王姿允在臉書專頁「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」發文分享，昨天跟美國醫師討論這些訴訟，隨著使用猛健樂的美國人數量的上升，起訴製造商的人數也在增加。據《今日美國》報導，自2023年以來，有4400名患者對藥品生產商提起訴訟。

王姿允說明，目前減肥藥物訴訟在美國多個州聯合訴訟，其中律師團提出的傷害包括以下的副作用問題：

●胃腸道嚴重問題

王姿允提到，大宗就是噁心、嘔吐、腹瀉、便秘或其他胃腸道問題的嚴重和持續症狀，需要住院或多次就醫。

75%的人主張有胃麻痺，表現為嚴重延緩胃排空，有人被診斷為 嚴重或永久性胃麻痺或胃輕癱；腸阻塞或腸梗塞，有人手術，有人結腸破裂；嚴重嘔吐（8%）到需要住院治療的程度。

●眼睛與神經相關問題

突發性視力喪失、新的色盲或眼部血流中斷、視神經喪失等。

●其他不良反應

深靜脈血栓或肺栓塞，有死亡案例；肝腸道外傷或需要手術；營養不良併發症；壞死性胰臟炎；需要手術的咽部損傷；胰腺癌；2022年3月之前發生膽囊損傷，導致膽囊切除。

王姿允又提到，同時之間，英國也在跟警示超過千例的胰臟炎報告，包括有17例的死亡個案。製藥公司堅稱，這些藥物經過嚴格測試與FDA審查，有明確標籤說明已知風險（如胃腸不適），不過，有些受害者表示，仿單並未強調死亡風險，許多開立的醫師也並未讓她們了解隱藏的風險。

王姿允對開藥醫師的建議是，最好是把副作用跟風險說清楚，然後開藥的劑量和時間越短越好，把癮戒掉就快點用健康的飲食和生活型態，繼續維持已瘦下的體重。

王姿允強調，美國是2023到現在累積上千受害者，台灣的GLP-1減重針才剛開始跟風，民眾仍必須注意可能產生的副作用風險，才不會為了減重賠掉健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中