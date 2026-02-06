健康網》抹茶比綠茶更優？ 醫示警1風險：當心重金屬

腎臟科醫師江守山表示，抹茶成分有助護心、抗疲勞，但也提醒抹茶有不同等級，須留意來源，以免喝下重金屬或其他污染物；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喝綠茶好處多，但近來研究指出，抹茶在營養成分與抗氧化表現上更勝一籌。腎臟科醫師江守山表示，抹茶也是一種綠茶，但因加工方式不同，富含對健康有益的抗氧化劑，有助護心、減壓、改善注意力。此外，研究也顯示，抹茶可幫助肌肉適應環境、對抗疲勞，對於進行肌力訓練的人來說，具有正面助益；但也提醒抹茶有不同等級，須留意來源，以免喝下重金屬或其他污染物。

江守山於臉書專頁發文指出，抹茶是由山茶（Camellia sinensis）的葉子研磨而成的細粉，與普通綠茶不同，普通綠茶的葉子會被沖泡後丟棄，而抹茶則使用整片茶葉。因此，其咖啡因和抗氧化劑的濃度更高。

此外，江守山提及，抹茶還含有具抗癌功效的抗氧化劑葉綠素；促進放鬆、改善睡眠品質和增強注意力的胺基酸—L-茶胺酸；以及有助老年人保持認知敏銳的葉黃素和維生素K；其兒茶素，尤其是表沒食子兒茶素沒食子酸酯（EGCG），還有護心作用，可降低心臟病風險。

江守山指出，卡達大學的研究人員表示，據研究顯示，抹茶可以減輕壓力，並輕微地改善注意力和記憶力。日本京都府立大學的研究人員則表示，若你正在進行肌力訓練，喝抹茶也具有好處，每天飲用抹茶可以幫助肌肉適應環境，並有助於對抗疲勞。

不過，並非所有抹茶的品質都相同。江守山也提醒，抹茶有不同等級，有些還含有重金屬或其他污染物。以台灣進口日本的農產品來說，農藥殘留率最高的便是抹茶，建議選購有檢查過的產品才能喝得健康又安心。

