健康網》一樣是優質茶油 營養師：顧胃忌高溫烹煮

〔健康頻道／綜合報導〕國人為了身體更健康，很重視油品的品質。營養師林俐岑以「苦茶油」與「茶籽油」做剖析，兩者皆為優質的植物油，但在營養上略有落差，甚至在烹調上，苦茶油約250°C、茶籽油較低，約 200°C-220°C。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，兩者根本是不同油品，苦茶油來自油茶樹的種子，而這種樹專門為了榨油而種植，果實較大，含油量也較高；茶籽油則是平時飲用茶（如烏龍茶、綠茶、紅茶）的茶樹種子。茶農主要採收嫩葉，種子是副產品，果實較小，產量也相對較少。

再從脂肪酸比例與營養成分來看，林俐岑指出，苦茶油的單元不飽和脂肪酸高達約80%以上；茶籽油大約60-70%（略低一些）。最重要的是掌廚者在意的發煙點，苦茶油較高，約250°C；茶籽油較低，約200°C-220°C。

若從營養成分來看，林俐岑表示，苦茶油主要含有茶多酚、葉綠素、維生素E、山茶苷；茶籽油顏色呈深棕色，帶有濃厚的茶葉香氣，苦澀味略重。

苦茶油的成分「山茶苷」等其他成分共同達到保護胃黏膜，適合消化系統較弱的人。而它高比例的單元不飽和脂肪酸有助於調節血脂肪，維持血管彈性。還有豐富的維生素E 和多酚類具有良好的抗氧化作用。

至於茶籽油雖然單元不飽和脂肪酸略低於苦茶油，但仍高於多數食用油，且其含有的茶多酚對抗氧化、清除自由基有顯著幫助。

林俐岑也分享自己在烹調使用的撇步。她表示，苦茶油的穩定性極高，不論是低溫涼拌或高溫煎炒、油炸都非常適合；而茶籽油則較常用於拌麵、拌青菜，利用其獨特的茶香為料理增色。若想要「顧胃」則建議，以冷拌、淋在溫豆漿中或直接飲用為佳，對於「顧胃」會更有幫助。

